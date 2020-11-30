Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился воспоминаниями об уходе из московского «Спартака», коснувшись ситуации с главным на тот момент тренером команды Массимо Каррерой.
Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель — заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.
И дело вообще не в том, что Карреру что-то не устраивало. Я вскипел из-за другого: почему Каррера мне лично об этом не говорит? Боится моей реакции?
С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и всё. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал — это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет — только в его голове будет другое.
Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Итальянский тренер привел красно-белых к чемпионству.
Не так давно Комбаров рассказывал о драке с Парехой.
При Каррере этот пассажир любил стоять лицом к своим воротам и глядеть на красивые голы. Были,конечно, и выносы с ленточки,но то , видимо, с перепугу.
При Каррере этот пассажир любил стоять лицом к своим воротам и глядеть на красивые голы. Были,конечно, и выносы с ленточки,но то , видимо, с перепугу.
А Комбаров видимо хотел чистой платонической любви?
А Комбаров видимо хотел чистой платонической любви?
И тогда на его багаж залез Каррера, который слегка раскрепостил и вообушевил игроков и благополучно "доехал" до победы в чемпионате на всем готовеньком.
А когда багаж кончился и все идеи Аленя израсходовали, слился.
Короче Каррера клоун а команда - слабаки, потерпели бы - могли вообще плотно сесть на верх с норм тренером, не на год а больше.
Ну собственно я то только рад что пролюбили момент и состав.
И тогда на его багаж залез Каррера, который слегка раскрепостил и вообушевил игроков и благополучно "доехал" до победы в чемпионате на всем готовеньком.
А когда багаж кончился и все идеи Аленя израсходовали, слился.
Короче Каррера клоун а команда - слабаки, потерпели бы - могли вообще плотно сесть на верх с норм тренером, не на год а больше.
Ну собственно я то только рад что пролюбили момент и состав.