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Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать»

сегодня, 19:18

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился воспоминаниями об уходе из московского «Спартака», коснувшись ситуации с главным на тот момент тренером команды Массимо Каррерой.

Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель — заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

И дело вообще не в том, что Карреру что-то не устраивало. Я вскипел из-за другого: почему Каррера мне лично об этом не говорит? Боится моей реакции?

С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и всё. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал — это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет — только в его голове будет другое.

Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Итальянский тренер привел красно-белых к чемпионству.

Не так давно Комбаров рассказывал о драке с Парехой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Правдин Семён (раскрыть)
сегодня в 21:41
А кто делал знаменитые рейды по левому флангу с последующими навесами? Футбол надо смотреть и уважать.
makkie
makkie
сегодня в 21:39
Меня тоже раздражало, что Трабукки с Бегемотом лезли во внутренние дела Спартака и настраивали Карреру против команды.
goaler
goaler ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 21:37
На багаже Аленичева
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 21:24
Не правильно сейчас Комбаров рот открыл.
При Каррере этот пассажир любил стоять лицом к своим воротам и глядеть на красивые голы. Были,конечно, и выносы с ленточки,но то , видимо, с перепугу.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:19
Там где крутятся большие деньги ,друзей не бывает !
за
за
сегодня в 21:18
Лучше прочитать интервью целиком на первоисточнике, чем часть, вырванную из контекста.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 21:07
Карера понимал, что тренер он слабый и титул подарен через кабинеты. Поэтому и выжимал из команды максимум денег на безбедную итальянскую старость.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:05
A.KANDAUROVу я бы посоветовал заглянуть в свою команду. Одних высказываний по поводу Слуцкого и Ганчаренко хватит на целую ветку. Привет!
Сп62
Сп62
сегодня в 20:58
Читаешь и диву даёшься. Гадёныши, которые тянули за собой всю команду и, которые костьми ложились на поле, теперь оказываются преступниками. Я болельщик с 1962 года. Видел в Спартаке Гуляева, Севидова, Бескова и более молодых тренеров. Так вот, для меня было ясно, что после победного сезона, Каррера полностью потерял нити управления командой. Это было видно, когда он начал тасовать состав, пытаясь УГАДАТЬ оптимальный. Кстати, именно ветераны пытались его образумить, но сразу же попали в опалу при бурной поддержке фанатов. Оставалось дождаться окончательного развала команды, что мы и получили. Свою некомпетентность легче всего свалить на стрелочников. К. Прутков советовал: Зри в корень. Это моё мнение и я буду его отстаивать в любой аудитории.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 20:44
А когда в Спартаке были высокоморальные отношения между людьми? Может в бромантановые времена, когда Титов спалился? Или может, когда Червиченко командовал. Или потом, когда Федун пришел и поменялось 14 тренеров за 15 лет. И все всегда уходили с благодарностями и тепло прощались , как Карпин с Федуном. Или как Федун с Дзюбой, или как Аленичев слил Старкова, а Черчесова Федотова.? Там всегда была "душевная" атмосфера, о которой так "тепло" отозвался Камбаров.
Little Caprice
Little Caprice ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 20:24
"А когда багаж кончился", Спартак стал играть лучше, чем в чемпионский сезон, разгромив Краснодар, Зенит и ЦСКА осенью, накидав им 10 голов. Спартак легко мог выиграть 2 трофея, если бы весной Глушаков со своими друзьями не начал творить дичь.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 20:21
Хорошо, допустим. Я так понимаю, Трабукки и Гурцкая сейчас и АЕКом управляют?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:16
Любители грязью поливать друг друга, помоему это подло.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:14
Почему мы должны верить Комбарову ? Мало ли что обиженный вспомнит, да ещё может всё перевернуть на свой лад.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 20:02
Курьера-физручелло.
batog
batog
сегодня в 20:00
Дима, а вы за подаяния за столом с Глушаком сидели, а ????
протон1
протон1
сегодня в 19:59
комбаров решил стать блогером?. хайпануть?. ему какое дело про хабиба говорить достоин или нет? или порочить спартак. ?.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 19:56
Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать»
А Комбаров видимо хотел чистой платонической любви?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 19:51
Стало понятно что все для чемпионства мяса сделал Алень. Но ему не хвитло авторитета среди игроков, он как бы его растратил на работу, его выхолостило.
И тогда на его багаж залез Каррера, который слегка раскрепостил и вообушевил игроков и благополучно "доехал" до победы в чемпионате на всем готовеньком.
А когда багаж кончился и все идеи Аленя израсходовали, слился.
Короче Каррера клоун а команда - слабаки, потерпели бы - могли вообще плотно сесть на верх с норм тренером, не на год а больше.

Ну собственно я то только рад что пролюбили момент и состав.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 19:50
Дзюба, Глушак, Комбаров... Гаденыши мелкопакостные, рад, что нет их за нашим столом
протон1
протон1
сегодня в 19:35
комбаров америку открыл. многие тренеры зависят от кого то. но он привел спам к чемпионству.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:34
Грустно все это!Когда играл в Спартаке говорил другое!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 19:27
А Комбаров в Спартаке за ромбик и за борщ играл.
mondial18
mondial18
сегодня в 19:27
перенесли мвтч Этыр - Царско Село и вернули ставку, но больше нет матчей в линии , получается очки пропали. Добавьте в линейку один матч которые проходят сегодня вечером.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:26
А это как ?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:24
Эх, ребята, Каррера сделал вас чемпионами, а вы всё хрюкаете ему в спину.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:19
все хотят бабла заработать))
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