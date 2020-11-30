Баринов: «Игра „Локомотива“ в РПЛ — одна сплошная боль»

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о последних результатах московской команды.

Тренер и руководство построили план работы так, что результат есть только в Лиге Чемпионов — это приносит деньги. Если посмотреть шире, то ни место в чемпионате, ни игра команды не соответствуют ожиданиям. Это одна сплошная боль. Если взять последний матч с «Ахматом», то я не понимаю, как можно не выиграть у такой команды.

Да, они иногда показывают достойную игру, и Андрей Талалаев умеет ставить красивый футбол, но конкретно в том матче «Ахмат» не показал ничего. Нужно было брать три очка. Наверное, в клубе все настроены именно на завтрашний матч. А остальные матчи? Такая однобокость меня очень настораживает.

Конкретно про Николича я ничего сказать не могу. Его работу можно будет оценивать только после полноценного сбора. Сейчас многие хвалят его, говорят, что в том году не было таких результатов в Лиге чемпионов. Но какая была игра? С тем же «Ювентусом» в обоих матчах могли набирать очки, не говоря уже о том, что результаты в чемпионате были намного убедительнее. Я считаю, что сейчас команда играет на старом багаже. А руководство что? Дилетанты сплошные, продали Миранчука за копейки перед Лигой чемпионов, зачем? Была опытная команда, а сейчас всех разобрали.