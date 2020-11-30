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Баринов: «Игра „Локомотива“ в РПЛ — одна сплошная боль»

сегодня, 16:23

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о последних результатах московской команды.

Тренер и руководство построили план работы так, что результат есть только в Лиге Чемпионов — это приносит деньги. Если посмотреть шире, то ни место в чемпионате, ни игра команды не соответствуют ожиданиям. Это одна сплошная боль. Если взять последний матч с «Ахматом», то я не понимаю, как можно не выиграть у такой команды.

Да, они иногда показывают достойную игру, и Андрей Талалаев умеет ставить красивый футбол, но конкретно в том матче «Ахмат» не показал ничего. Нужно было брать три очка. Наверное, в клубе все настроены именно на завтрашний матч. А остальные матчи? Такая однобокость меня очень настораживает.

Конкретно про Николича я ничего сказать не могу. Его работу можно будет оценивать только после полноценного сбора. Сейчас многие хвалят его, говорят, что в том году не было таких результатов в Лиге чемпионов. Но какая была игра? С тем же «Ювентусом» в обоих матчах могли набирать очки, не говоря уже о том, что результаты в чемпионате были намного убедительнее. Я считаю, что сейчас команда играет на старом багаже. А руководство что? Дилетанты сплошные, продали Миранчука за копейки перед Лигой чемпионов, зачем? Была опытная команда, а сейчас всех разобрали.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:59
Николич похоже сделал ставку на боле менее хорошее выступление в ЛЧ, а чемпионат у него не в приоритете......а если не получится в ЛЧ ? Из группы точно не выйдет, а весной сыграть две игры в 1/16 финала ЛЕ ( если конечно ещё туда попадет) и вылететь, и при этом потерять все в чемпионате не самая лучшая стратегия.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:40
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 18:32
    Видно дед болеет за Локо!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 18:25
    Дело в том что его не могли не продать!Ушел бы бесплатно!Это огромный минус менеджменту Локо
    РУКА_уБОГого_и_и-го-го
    РУКА_уБОГого_и_и-го-го
    сегодня в 18:12
    баринов - ух-ух! баринов - ух-ууух!..
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 18:03
    Никто во всех турнирах не пыжиться и Локо не исключение.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:19
    вопросов, конечно, немало
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 17:04
    По поводу Лиги Чемпионов турнир наиважнейший, очки нужны всей стране (пафос так и лезет). По этому приоритеты ставятся верно. Если игра "Локомотива" - боль, то игра "ЦСКА", "Зенита", "Краснодара" с учетом ЛЧ и ЛЕ - пытка на грани болевого порога. Да ни у кого сейчас в РПЛ нет стабильной игры, любой может выиграть у любого. По поводу Миранчука - сначала радовал его отъезд в Атланту, но как он там выходит и с учетом продажи за небольшую сумму действительно могли годик подождать - подержать для еврокубков. Надеюсь, что слухи о болезнях игроков "Паровоза" - фейк и завтра мы увидим достойный матч нашего "последнего из могикан".
    drug01
    drug01
    сегодня в 16:37
    Теперь и сам Сёмин не спасёт!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 16:35
    А нечего было Палыча выгонять...вот и пожинайте плоды своих необдуманных поступков
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:31
    Эх , зря разговорился. Всех в должники записал, вот только "должники" отказались долги мнимые отдавать.
    Беспределов
    Беспределов
    сегодня в 16:25
    это он яано преувеличивает
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