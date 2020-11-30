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Щербаченко: «У ЦСКА пропал фарт, накопилась усталость и забуксовал Влашич»

вчера, 23:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский тренер Федор Щербаченко поделился мыслями о поражении ЦСКА в матче с «Рубином» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

План «Рубина» на игру легче осуществлялся. Возможно, ЦСКА нужно было преподнести какую-то изюминку, нестандартный ход. Это могли быть спаренные нападающие или фланговые подачи, либо выпустить Гайча. Хотя и у «Рубина» мог быть план «Б», но казанцы свой план выполнили.

ЦСКА в прошлых матчах использовал свои моменты, забивал Влашич. Сейчас Влашич забуксовал. У него был момент, но вратарь потащил. Не получается — значит пропал какой-то фарт, накопилась усталость, связанная с еврокубками. Это все в сумме дает минус.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:26
Перед началом надо думать о усталости и как распределить силы.
Mikki
Mikki
вчера в 23:32
Обратите внимание на правила, кол-во призеров увеличилось до 30, а за первое место теперь год випа.
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