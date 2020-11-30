Щербаченко: «У ЦСКА пропал фарт, накопилась усталость и забуксовал Влашич»

Российский тренер Федор Щербаченко поделился мыслями о поражении ЦСКА в матче с «Рубином» (0:1) в 16-м туре РПЛ.
План «Рубина» на игру легче осуществлялся. Возможно, ЦСКА нужно было преподнести какую-то изюминку, нестандартный ход. Это могли быть спаренные нападающие или фланговые подачи, либо выпустить Гайча. Хотя и у «Рубина» мог быть план «Б», но казанцы свой план выполнили.
ЦСКА в прошлых матчах использовал свои моменты, забивал Влашич. Сейчас Влашич забуксовал. У него был момент, но вратарь потащил. Не получается — значит пропал какой-то фарт, накопилась усталость, связанная с еврокубками. Это все в сумме дает минус.