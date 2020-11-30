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Хохлов: «Чалова нельзя обвинить в том, что он безучастен к эпизодам»

вчера, 21:41

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о результатах российских клубов в еврокубках, а также прокомментировал игру нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Мне кажется, именно те клубы, которые играют в еврокубках, несут двойную нагрузку. С учетом скорого рестарта, без паузы, без подготовки. Вот они постепенно и выматываются. Да, они должны быть готовы к такому графику, но в том случае, если провели предсезонную подготовку. Когда этого нет, как сейчас, то срывы и спады неизбежны.

Что касается Чалова, то он играет, бегает, старается, открывается. Его нельзя обвинить в том, что он безучастен к эпизодам. Условный Игнатьев в «Рубине» — то же самое. Но выходит Деспотович и забивает. Как бы ни хотели, нападающих мы оцениваем по голам.

В текущем сезоне Чалов сыграл в 17 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Недавно Чалов продлил контракт с ЦСКА.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:20
Федерико пока не радует. В завершении голевых эпизодов он очень слабо выглядит. Явно мастерства не хватает, а фарта хватило лишь на пол сезона, когда он регулярно забивал. Надо работать, а иначе терпение любого тренера может лопнуть.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:46
Чёт очень много разговоров вокруг Феди.
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