Хохлов: «Чалова нельзя обвинить в том, что он безучастен к эпизодам»

Бывший тренер московского «Динамо» поделился мнением о результатах российских клубов в еврокубках, а также прокомментировал игру нападающего ЦСКА .

Мне кажется, именно те клубы, которые играют в еврокубках, несут двойную нагрузку. С учетом скорого рестарта, без паузы, без подготовки. Вот они постепенно и выматываются. Да, они должны быть готовы к такому графику, но в том случае, если провели предсезонную подготовку. Когда этого нет, как сейчас, то срывы и спады неизбежны.

Что касается Чалова, то он играет, бегает, старается, открывается. Его нельзя обвинить в том, что он безучастен к эпизодам. Условный Игнатьев в «Рубине» — то же самое. Но выходит Деспотович и забивает. Как бы ни хотели, нападающих мы оцениваем по голам.