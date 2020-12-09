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Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ стал фаворитом на победу в Лиге Европы»

сегодня, 19:27

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые выбывают из Лиги чемпионов, сильны и обычно не относятся к уровню Лиги Европы.

МЮ — одна из лучших команд. Им досталась тяжёлая группа с ПСЖ и «Лейпцигом». Но все знали, что каждому из этих клубов будет трудно.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:34
Браво, Жозе, они заслужили твоего траллинга за притеснение эль негро поля
dzvinka
dzvinka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 21:27
знает что МЮ облажается, и уже нагнетает... типичный моур))) засранец
Gahi
Gahi ответ hoper (раскрыть)
сегодня в 21:10
Да Вы правильно подметили что это станет знаковым событием как для тренера, так и для команды. Удачи
311
311
сегодня в 21:09
Моур ловит на слабо бэйбифейса! Сам же с первого раза взял еврочашку с МЮ!)
hoper
hoper ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 20:50
Маур просто мечтает о встрече с МЮ.На Олд Траффорд раз он уже нам навалял по полной.И не откажется ещё разок наказать "бывших".А такому МЮ -это сделать ваще не сложно.Лейпциг и то вон накостылял
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 20:39
Та какой фаворит!!) Он каждый год в Лиги Европы фаворит!!! Тем более в етом сезоне в Плей офф Лиги Европы ой какая компания соберётся!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:35
Зная Жозе, думаю, что это подкол.
Gahi
Gahi
сегодня в 20:19
Очень тонкий намёк на толстые обстоятельства от  "Особенного"  Жозе Мариу душ Сантуш Моуринью Фелиш. Бывшей тренер Манчестер Юнайтед который будет ждать их с нетерпением со своей  командой Тоттенхем в Лиги Европы.  А кто станет победителем этого турнира большой вопрос?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:18
Под.кю удался))
shlifen
shlifen
сегодня в 20:16, ред.
Сорян, но это врядли, скорее всего Моуриньо просто "троллит". В Лиге Европы хватает команд который готовы побороться за этот трофей. Включая и сам Тоттенхем у которого игра может и "тягомотная", но зато уже построена и даёт результат.
Плюс не забудем и другие команды которые выпадут из ЛЧ.
С текущим уровнем игры, взаимодействия и взаимо-понимания в коллективе - не факт что МЮ попадёт даже в 1/4 ЛЕ. =( В ЛЕ уже играют Тоттенхем, Наполи, Бенфика, Милан, Лестер, Хоффенхайм... Сказать что МЮ на 100% может быть уверен в победе над любой из этих команд - наверное нельзя...
А ведь это ещё травм у ключевых игроков не было - сезон ведь длинный и играют почти все время через 2 дня на третий. Вообщем Моуриньо умеет шутить... =)
Juve14
Juve14
сегодня в 20:09
Это не твой МЮ, закрой хлеборезку
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
То ли шутит, то ли издевается.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:46
Да да да ,Севильи нет,только Эмери с Вильяралом остался)))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 19:45
А Маур еще тот тролль
Zak11
Zak11
сегодня в 19:40
Вряд ли МЮ сможет побороться за этот кубок. Тот же Тоттенхэм - фаворит более реальный.
allemz
allemz
сегодня в 19:38
Выйти из группы - задача непосильная!
Futurista
Futurista ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 19:38
Его куда только не отправляли...он постоянно возвращается...особенный...
allemz
allemz
сегодня в 19:36
"Им досталась тяжёлая группа с ПСЖ и «Лейпцигом»."

Бред. Всегда этого не понимал. По составу, они фавориты в ЛЧ, тем более на фоне быков и парижан. Или скольких топчиков они должны скупить, чтобы удостоиться этого статуса? Или же Бруну, ван де Бек, Кавани, Теллес - нубы Ле - шные?
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 19:34
Маура автоматом в "народный обозреватель" отправлять надо
drug01
drug01
сегодня в 19:33
Рано говорить об этом можно только мечтать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:32
МЮ становиться основным претиндентом на ЛЕ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:29
вот насмешил то)))))))))
mangox22
mangox22
сегодня в 19:29
это наврядли сбудется
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