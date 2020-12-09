Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ стал фаворитом на победу в Лиге Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые выбывают из Лиги чемпионов, сильны и обычно не относятся к уровню Лиги Европы.