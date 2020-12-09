Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ стал фаворитом на победу в Лиге Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые выбывают из Лиги чемпионов, сильны и обычно не относятся к уровню Лиги Европы.
МЮ — одна из лучших команд. Им досталась тяжёлая группа с ПСЖ и «Лейпцигом». Но все знали, что каждому из этих клубов будет трудно.
Плюс не забудем и другие команды которые выпадут из ЛЧ.
С текущим уровнем игры, взаимодействия и взаимо-понимания в коллективе - не факт что МЮ попадёт даже в 1/4 ЛЕ. =( В ЛЕ уже играют Тоттенхем, Наполи, Бенфика, Милан, Лестер, Хоффенхайм... Сказать что МЮ на 100% может быть уверен в победе над любой из этих команд - наверное нельзя...
А ведь это ещё травм у ключевых игроков не было - сезон ведь длинный и играют почти все время через 2 дня на третий. Вообщем Моуриньо умеет шутить... =)
Плюс не забудем и другие команды которые выпадут из ЛЧ.
С текущим уровнем игры, взаимодействия и взаимо-понимания в коллективе - не факт что МЮ попадёт даже в 1/4 ЛЕ. =( В ЛЕ уже играют Тоттенхем, Наполи, Бенфика, Милан, Лестер, Хоффенхайм... Сказать что МЮ на 100% может быть уверен в победе над любой из этих команд - наверное нельзя...
А ведь это ещё травм у ключевых игроков не было - сезон ведь длинный и играют почти все время через 2 дня на третий. Вообщем Моуриньо умеет шутить... =)
Бред. Всегда этого не понимал. По составу, они фавориты в ЛЧ, тем более на фоне быков и парижан. Или скольких топчиков они должны скупить, чтобы удостоиться этого статуса? Или же Бруну, ван де Бек, Кавани, Теллес - нубы Ле - шные?
Бред. Всегда этого не понимал. По составу, они фавориты в ЛЧ, тем более на фоне быков и парижан. Или скольких топчиков они должны скупить, чтобы удостоиться этого статуса? Или же Бруну, ван де Бек, Кавани, Теллес - нубы Ле - шные?