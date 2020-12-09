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Луческу: «Очень доволен тем, что „Динамо“ вышло в евровесну»

сегодня, 09:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями после победы над «Ференцварошем» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Результат — самое главное. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды. Венгры хотели победить и делали все возможное. Нам нужно было организованно действовать в обороне, чтобы не пропустить быстрые контратаки соперника, в составе которого выступают скоростные и техничные Узуни, Нгуэн и Зубков. Нельзя было давать им пространство.

В перерыве я сказал ребятам, что мы должны активнее выбегать в атаку, если хотим выиграть и пройти дальше. В первом тайме мы отбирали мяч и быстро его теряли. Во втором тайме нам следовало пользоваться пространством за спинами соперника, который большими силами выбегал в атаку. И мы это смогли.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:37
Динамо можно поздравить
112910415
112910415
сегодня в 11:22
так держать !
Alhunah
Alhunah
сегодня в 10:57
Луческу вернись в Зенит, нам не хватает тебя
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:07
Все же они посильнее венгров.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:31
Ещё один расист заговорил))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:30
Мушкетёр: А нам не нужна никакая евровесна,у нас есть своя русская зима.
beefs
beefs
сегодня в 09:26
конечно приятная новость...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:26
Киевляне выжали максимум.
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