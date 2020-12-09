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Директор «Ювентуса»: «Мы очень любим Погба, но сейчас он в МЮ»

сегодня, 14:26

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о заинтересованности туринского клуба в подписании хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Это неправильный вопрос, я думаю, что это будет довольно дорого. Мы его очень любим, знаем, что он отличный игрок, но сейчас он находится в «Манчестер Юнайтед».

Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год. Недавно агент Поля Мино Райола заявил, что для француза в МЮ «всё кончено».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:01
Погба тот человек и тот игрок, которого лучше любить на расстоянии.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:14
и чем он дальше тем больше любовь))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:55
Погба он вроде тещи, их любят на расстоянии.
shlifen
shlifen
сегодня в 14:46, ред.
Собственно ни до, ни после Ювентуса, он не играл так, как в Юве. Возможно Полю действительно стоило бы перейти к туринцам. Правда нужно сделать два замечания:
1 - состав полузащиты Юве. Раньше с ним рядом были "маэстро" Пирло и Видаль (в самом соку). А теперь будут Бентанкур/Артур/Рэмзи - вообще не факт что в такой компании Поль долго будет "в настроении". Даже сейчас, по МЮ заметно что Бруну пытается тащить команду на себе, а Поль включается в основном эпизодами... Погба ментально не лидер... Так что его покупка должна приводить Юве к необходимости покупать ещё одного-двух звёздных игроков в полузащиту...
2 - как будет играть сам Юве? Пока что Пирло строит какой-то странный гибрид где часто у команды нет надёжной защиты, но нет и стабильного нападения. Вольётся ли Погба, с его ОЧЕНЬ не скромной зарплатой в подобную команду - пока вопрос.

В маркетинге Ювентус от такого перехода точно выиграет, другое дело, что они, вероятно, хотят выиграть в игровом плане, а Поль всё больше "шоумэн" чем "топ-игрок"... =((
ДСА
ДСА
сегодня в 14:37
Кому нужен неликвид? Берите!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:37
Все его любят и никому не нужен в итоге!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:31
Пускай Юве забирает его себе.
ОПС
ОПС
сегодня в 14:30
Посмотрим на дальнейшее развитие.
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