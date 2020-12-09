Директор «Ювентуса»: «Мы очень любим Погба, но сейчас он в МЮ»

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сегодня, 14:26

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о заинтересованности туринского клуба в подписании хавбека «Манчестер Юнайтед» .

Это неправильный вопрос, я думаю, что это будет довольно дорого. Мы его очень любим, знаем, что он отличный игрок, но сейчас он находится в «Манчестер Юнайтед».