Директор «Ювентуса»: «Мы очень любим Погба, но сейчас он в МЮ»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о заинтересованности туринского клуба в подписании хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Это неправильный вопрос, я думаю, что это будет довольно дорого. Мы его очень любим, знаем, что он отличный игрок, но сейчас он находится в «Манчестер Юнайтед».
Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 год. Недавно агент Поля Мино Райола заявил, что для француза в МЮ «всё кончено».
1 - состав полузащиты Юве. Раньше с ним рядом были "маэстро" Пирло и Видаль (в самом соку). А теперь будут Бентанкур/Артур/Рэмзи - вообще не факт что в такой компании Поль долго будет "в настроении". Даже сейчас, по МЮ заметно что Бруну пытается тащить команду на себе, а Поль включается в основном эпизодами... Погба ментально не лидер... Так что его покупка должна приводить Юве к необходимости покупать ещё одного-двух звёздных игроков в полузащиту...
2 - как будет играть сам Юве? Пока что Пирло строит какой-то странный гибрид где часто у команды нет надёжной защиты, но нет и стабильного нападения. Вольётся ли Погба, с его ОЧЕНЬ не скромной зарплатой в подобную команду - пока вопрос.
В маркетинге Ювентус от такого перехода точно выиграет, другое дело, что они, вероятно, хотят выиграть в игровом плане, а Поль всё больше "шоумэн" чем "топ-игрок"... =((
1 - состав полузащиты Юве. Раньше с ним рядом были "маэстро" Пирло и Видаль (в самом соку). А теперь будут Бентанкур/Артур/Рэмзи - вообще не факт что в такой компании Поль долго будет "в настроении". Даже сейчас, по МЮ заметно что Бруну пытается тащить команду на себе, а Поль включается в основном эпизодами... Погба ментально не лидер... Так что его покупка должна приводить Юве к необходимости покупать ещё одного-двух звёздных игроков в полузащиту...
2 - как будет играть сам Юве? Пока что Пирло строит какой-то странный гибрид где часто у команды нет надёжной защиты, но нет и стабильного нападения. Вольётся ли Погба, с его ОЧЕНЬ не скромной зарплатой в подобную команду - пока вопрос.
В маркетинге Ювентус от такого перехода точно выиграет, другое дело, что они, вероятно, хотят выиграть в игровом плане, а Поль всё больше "шоумэн" чем "топ-игрок"... =((