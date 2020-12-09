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Петржела: «„Зенит“ — самая слабая команда в ЛЧ. На это больно смотреть»

сегодня, 09:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:2).

Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 20:24
Плевали руководство, игроки и тренерский штаб на мнение других и результат, у этих людей нет ни совести, ни морали, ни ответственности, ни чести Главное что были контракты пожирней и премий побольше, деньги все равно казенные. Это не небогатые клубы которые в ЛЧ научились зарабатывать за хорошие выступления.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:29
На выходе Зенит набрал позорное одно очко из 18 в не самой выдающейся, мягко говоря, группе. Но это последнее место выглядит всецело заслуженным и закономерным. Зенит создал в два с половиной раза меньше моментов, чем Брюгге, у Лацио и Боруссии соответственно показатели ещё лучше.
viv
viv ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 18:54
Чемпион то не настоящий.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 16:35
А потом хотят чтоб трансляции на наш чемп кто то покупал .... Смысл??? Когда чемпион так играет, точнее не играет а очки другим подносит без напряга. Семак аут полный, еще и наглый тип. Уважение к нему нет, уйти достойно даже не может..
makerdream
makerdream ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:24
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 14:08, ред.
    а я очень рад,что Зенит проиграл,ведь я ставил на победу Боруссии.Правда когда они 1:0 вели в счёте до 60-й минуты,было тревожно.
    Сегодня ожидаю разгрома Локо.А иначе и не должно быть
    311
    311
    сегодня в 13:54
    Петржела явно метит на место Семака!)
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 12:36
    Зато Дзюба подсластил жизнь зенитовским болельщикам
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:28
    Сказал как есть.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:18
    Как про девственницу :Поначалу было больно,а потом привыкла...А травоядный Семак,судя по эго "шаровым комментариям",даже стал испытывать от этого состояние,близкое к вершине наслаждения,в сексологии именуемого...
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:52
    Ференцварош тоже набрал 1 очко, может между Зенитом и Ференцварошом провести матча за 31 место?
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 11:40
    Одно очко, просто очко, снова очко ... где-то я уже это видела. Это он наглядно прогнозировал результат.
    порт
    порт
    сегодня в 11:18
    А Властимил всё смотрю не угомонится, и всё так же напрашивается рулевым в Зенит. Может он ещё не знает, о том что казино уже давно прикрыли?
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 10:57
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 10:38
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 10:31
      Хочет пан Петржела в Питер
      LAISMEN
      LAISMEN
      сегодня в 10:27
      Выше головы не прыгнешь. Когда у тебя в доме ДОСТАТОК зачем пузо драть за зря тем паче не имея ни класса, ни мастерства.
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 10:22
      «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

      А кто считал по другому?
      sv_1969
      sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 10:18
      Неее!Власта дает понять что только он может вернуть игру Зениту......Правда за большие деньги)))Проигрался по ходу!Или на наркоту слил))
      Alhunah
      Alhunah
      сегодня в 10:16
      стыдно за зенит
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 10:06
      Опустил Зенит ниже плинтуса.
      winston.smith.1995
      winston.smith.1995
      сегодня в 10:02
      Вот каждый год надеешься, надеешься... И такой печальный итог... Каждый раз... Как же хочется вернуться в то время, когда Российские клубы выигрывали грандов футбола на пути завоевания Кубка УЕФА. Вот именно тогда основным фактором был спорт, а не деньги...Куда все катиться? Подскажите кто-нибудь!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 10:00
      Эр ка Хагена верните тренером и очиститесть пердивом
      makkie
      makkie
      сегодня в 09:56, ред.
      Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках?
      Мне непонятно.
      ________________________________

      Об этом Зениту постоянно говорят!
      Хоть дедушку своего бывшего послушайте наконец, национальное достояние России)))
      stavr74
      stavr74
      сегодня в 09:53, ред.
      ошибаешься )) на это не больно смотреть
      на это многие смотрят взглядом онаниста дзюбы,
      когда он снимал себя на видео
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 09:42
      стыдно за высказывание обиженки)))))
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 09:40
      Это он перед матчем ставил на победу зенита?))) щас бомжом стал наверно))
      beefs
      beefs
      сегодня в 09:39
      а нам как больно за нашего чемпиона...
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