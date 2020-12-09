Петржела: «„Зенит“ — самая слабая команда в ЛЧ. На это больно смотреть»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:2).
Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.
Можно хоть 10 лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.
Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть.
Сегодня ожидаю разгрома Локо.А иначе и не должно быть
Сегодня ожидаю разгрома Локо.А иначе и не должно быть
А кто считал по другому?
А кто считал по другому?
Мне непонятно.
________________________________
Об этом Зениту постоянно говорят!
Хоть дедушку своего бывшего послушайте наконец, национальное достояние России)))
Мне непонятно.
________________________________
Об этом Зениту постоянно говорят!
Хоть дедушку своего бывшего послушайте наконец, национальное достояние России)))
на это многие смотрят взглядом онаниста дзюбы,
когда он снимал себя на видео
на это многие смотрят взглядом онаниста дзюбы,
когда он снимал себя на видео