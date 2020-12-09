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Джо Коул: «Хаверц — один из лучших молодых игроков Европы»

сегодня, 18:33

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул считает, что Кай Хаверц сможет заметно помочь «синим» в нынешнем сезоне.

Критика в его адрес необоснованна, потому что очень тяжело, когда вы переезжаете в другую страну, играете с другими товарищами по команде, другим стилем игры. Но его талант неоспорим. Он известен как один из лучших молодых игроков Европы.

У него были трудности с травмой, у него был коронавирус, который оставил его вне игры. Но я чувствую, что он будет становится только лучше. По ходу сезона Хаверц будет иметь огромное влияние на игру «Челси».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:28
пусть ему сопутствует удача))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:57
Неплохой игрок это точно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:51
Время все расставит по местам!
mangox23
mangox23
сегодня в 18:36
будет видно скоро
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