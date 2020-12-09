Джо Коул: «Хаверц — один из лучших молодых игроков Европы»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что сможет заметно помочь «синим» в нынешнем сезоне.

Критика в его адрес необоснованна, потому что очень тяжело, когда вы переезжаете в другую страну, играете с другими товарищами по команде, другим стилем игры. Но его талант неоспорим. Он известен как один из лучших молодых игроков Европы.

У него были трудности с травмой, у него был коронавирус, который оставил его вне игры. Но я чувствую, что он будет становится только лучше. По ходу сезона Хаверц будет иметь огромное влияние на игру «Челси».