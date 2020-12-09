Буффон — о разгроме «Барсы»: «Поразительный результат. Но он не случаен»

Вратарь «Ювентуса» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча между командами завершилась победой каталонского клуба (2:0).

Думаю, этот результат придаст нам огромную уверенность. Ведь прийти сюда и отыграться после поражения 0:2 — это нечто поразительное. Но я считаю, что ничего не происходит случайно. Я очень верю в работу и серьёзность намерений. И я также верю в то, что жизнь всё возмещает.

Дело не столько в мотивации, сколько в пути, на котором встречаются взлёт и падения, прежде чем вам удастся найти эту стабильность. Вам придётся идти от матчей, которые могут быть с негативным оттенком, к захватывающим играм.

Я считаю, наша сила и наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, свою идентичность. Потому что без неё не выиграешь даже в настольный футбол. Если мы будем последовательны в этом аспекте, то станем сильной командой.