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Буффон — о разгроме «Барсы»: «Поразительный результат. Но он не случаен»

сегодня, 07:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча между командами завершилась победой каталонского клуба (2:0).

Думаю, этот результат придаст нам огромную уверенность. Ведь прийти сюда и отыграться после поражения 0:2 — это нечто поразительное. Но я считаю, что ничего не происходит случайно. Я очень верю в работу и серьёзность намерений. И я также верю в то, что жизнь всё возмещает.

Дело не столько в мотивации, сколько в пути, на котором встречаются взлёт и падения, прежде чем вам удастся найти эту стабильность. Вам придётся идти от матчей, которые могут быть с негативным оттенком, к захватывающим играм.

Я считаю, наша сила и наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, свою идентичность. Потому что без неё не выиграешь даже в настольный футбол. Если мы будем последовательны в этом аспекте, то станем сильной командой.

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Все комментарии
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан
сегодня в 09:53
После 8:2 это понятно каждому
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:44
Умирающий организм.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:24
Юве постепенно находит свою игру.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:16
молодцы!! а теперь нужно продолжать в том же духе))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:04
Реванш удался на славу.
Loko57
Loko57
сегодня в 08:00
Катастрофическая ситуация.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:00
Даже с великими такое случается!
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