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Ребров — после поражения от «Динамо» К: «Я горд за свою команду»

сегодня, 10:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (0:1).

Это был хороший матч. Я горд за свою команду, особенно горжусь игрой в первом тайме. К сожалению, мы не создавали большого количества моментов, но мы играли против киевского «Динамо» на выезде — это непросто. Все сломал гол, который киевляне забили. После этого нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили.

В таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы реализовали их, была бы другая игра. На таком уровне очень сложно получить больше возможностей. «Динамо» реализовало один свой момент и выиграло матч.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:36
Просто не повезло, хотя и были слабее.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:15
Правильно сделал что похвалил
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