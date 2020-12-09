Ребров — после поражения от «Динамо» К: «Я горд за свою команду»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (0:1).

Это был хороший матч. Я горд за свою команду, особенно горжусь игрой в первом тайме. К сожалению, мы не создавали большого количества моментов, но мы играли против киевского «Динамо» на выезде — это непросто. Все сломал гол, который киевляне забили. После этого нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили.

В таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы реализовали их, была бы другая игра. На таком уровне очень сложно получить больше возможностей. «Динамо» реализовало один свой момент и выиграло матч.