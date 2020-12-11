Браун: «„Манчестер Юнайтед“ может выиграть АПЛ в этом сезоне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что «красным дьяволам» по силам выиграть АПЛ в нынешнем сезоне.
Судя по ходу сезона, я думаю, что «Манчестер Юнайтед» может финишировать выше «Манчестер Сити». Шесть команд, кроме «Арсенала», будут бороться за титул.
Я не понимаю, почему МЮ не может финишировать выше «Манчестер Сити» и выиграть АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вошёл в четверку лучших клубов в прошлом сезоне, когда никто не ожидал, что это произойдёт.
Ранее Браун поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».