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Браун: «„Манчестер Юнайтед“ может выиграть АПЛ в этом сезоне»

сегодня, 00:09

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что «красным дьяволам» по силам выиграть АПЛ в нынешнем сезоне.

Судя по ходу сезона, я думаю, что «Манчестер Юнайтед» может финишировать выше «Манчестер Сити». Шесть команд, кроме «Арсенала», будут бороться за титул.

Я не понимаю, почему МЮ не может финишировать выше «Манчестер Сити» и выиграть АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вошёл в четверку лучших клубов в прошлом сезоне, когда никто не ожидал, что это произойдёт.

Ранее Браун поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:54
Планы хорошие удачи
Carradona
Carradona
сегодня в 00:40
Ну если каждую игру судьи будут им дарить левые пенальти то есть вероятность
beefs
beefs
сегодня в 00:39
это так кажется...
shlifen
shlifen
сегодня в 00:37, ред.
"Я не понимаю, почему МЮ не может финишировать выше «Манчестер Сити»" - это ключевая цитата. Видимо Уэс Браун многого не способен поднять. Можно ведь "жить в выдуманном мире" не обращая внимания что у МЮ объективно слабее состав чем у МС и Ливерпуля, и точно хуже поставлена игра чем у Челси и Тоттенхема - эти 4 коллектива и будут вероятно бороться за победу в АПЛ. А Сульшеру и МЮ нужно начать наконец ставить игру, а не надеяться что индивидуальные действия игроков "чудом" приведут команду к чемпионству... Проблема в том что ребята, вроде Уэса Брауна, считают что проблем с игрой у МЮ нет - и почему бы и не выиграть АПЛ?? =)))
vastudio
vastudio
сегодня в 00:21
Бл..... до 1 апреля ещё долго))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:16
Это вряд ли. Хоть в АПЛ давно болею за МЮ, думаю МЮ чемпионство не светит, уж очень нестабильна команда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Если очень постарается
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