ГлавнаяНовости

Погребняк: «Судья сказал, что я якобы бросил в него мяч»

сегодня, 23:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА.

Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма. Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда! Мне кажется, что арбитр искал повода оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде.

Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счет в конце!

Все новости
Наумов: «„Локомотив“ превращается в середняка»
Сегодня, 23:28 Комментарии5
Талалаев: «Ставим в атаку тех игроков, которые не являются нападающими»
Сегодня, 22:52 Комментарии4
Карпин: «Было много борьбы»
Сегодня, 21:53 Комментарии9
Ганчаренко: «Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции»
Сегодня, 21:46 Комментарии35
Мусаев: «Это был сложный матч»
Сегодня, 19:39 Комментарии15
В «Спартаке» объяснили поведение Тедеско во время матча с «Сочи»
Сегодня, 19:26 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:52
Надо сделать выводы и играть
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 23:30
Дурачка включил Погребняк😂 арбитор дал вторую желтую за твой жесть. Подвел команду вроде взрослый но дурак еще тот 🤦‍♂️
beefs
beefs
сегодня в 23:27
а судьи кто?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:27
Фантазер, однако. Судья даже жестом показал, что вторая жёлтая за замах. За бросок мяча полагается красная и все это знают, а была вторая жёлтая. В то, что пенальти судья не дал за борцов кий приём против Магнуссона тоже заговор? Против кого? Заврался Паша в доску
cska1948
cska1948
сегодня в 23:23, ред.
Паша, не включай дурака! Вся страна видела жест арбитра показанный тебе, за что ты получил вторую ЖК. Этот жест КРАСНОРЕЧИВО говорил о том, что ты замахнулся мячом на арбитра, а не бросил мяч А именно это ты и сделал!. За тридцать лет в футболе ты так и не понял, что подобное поведение НАКАЗЫВАЕТСЯ!
Tostao
Tostao
сегодня в 23:22
Да как он мог, этот судья?! Он же мог сломать эту конструкцию, сделанную без единого гвоздя!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:10
Теперь здесь скандал раздуют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100