Николич: «Мы совершили 4-5 грубых ошибок в начале игры»

Наставник «Локомотива» поделился впечатлениями после поражения (0:5) от «Краснодара» в рамках 18-го тура РПЛ .

Мы подарили многое сопернику. У нас с самого начала игры было много грубых ошибок. Если смотреть на статистику, у нас 14 ударов, у соперника — 15, владение мячом одинаковое, а результат разгромный. Мы, по сути, подарили два гола разницы. Надо терпеть, теперь, надо готовиться играть против «Химок».

Мы совершили 4-5 грубых ошибок в начале игры. «Краснодар» — суперкачественная команда и против неё нельзя так играть. Но мы подарили два гола за первые десять минут.