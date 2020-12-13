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Николич: «Мы совершили 4-5 грубых ошибок в начале игры»

сегодня, 19:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после поражения (0:5) от «Краснодара» в рамках 18-го тура РПЛ.

Мы подарили многое сопернику. У нас с самого начала игры было много грубых ошибок. Если смотреть на статистику, у нас 14 ударов, у соперника — 15, владение мячом одинаковое, а результат разгромный. Мы, по сути, подарили два гола разницы. Надо терпеть, теперь, надо готовиться играть против «Химок».

Мы совершили 4-5 грубых ошибок в начале игры. «Краснодар» — суперкачественная команда и против неё нельзя так играть. Но мы подарили два гола за первые десять минут.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:22
Ошибка у тебя была одна.. когда подписывал контракт с Локо....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:59
Пять ошибок и пять пропущенных голов.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:54
Пора менять тренера.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:38
Драли мы вас всю игру, за исключением качественной пятиминутке в конце первого тайма. Рассказывай сказки Мещерякову!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:33
А совершили потому, что с первых минут валяли на поле дурака. Вяленая тарань выглядела бы лучше и свежее, чем все игроки железнодорожников. Ещё раз прихожу к выводу, что команде необходим тренер - погоняла, чтобы, как Вакула в "Ночи перед Рождеством", сел вам на горб (спина - слишком мягко) и весь матч погонял вас хворостиной. Иначе вас с места не сдвинешь.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 19:31, ред.
Сливай Химкам и смело можешь начинать паковать чемодан домой. Вместе с Киком и дядей Толей
shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
Ну что то надо говорить.....Локо выглядел растерянным, а во втором тайме просто провалил всю игру (правда, забить шансы были, но первый гол отменил VAR, а затем лидер команды Антон Миранчук не реализовал пенальти)....матч завершен и я не помню, чтобы Локо проигрывал с таким чудовищным счетом, но чемпионат еще не заканчивается, еще все можно поправить....но Химки это тоже не подарок сейчас, так что посмотрим как Николич будет выкручиваться в этой не простой ситуации...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:22
Нормальное развитие событий...
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