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Ганчаренко: «Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции»

сегодня, 21:46
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блекло выглядим. Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции.

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Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 22:58
Жардим свободен? Жардима в ЦСКА!!!
Очень хотеть посмотреть на Леонарда в РПЛ.
Сергей Балабанов
Сергей Балабанов
сегодня в 22:52
Добрый вечер, болельщики футбольной команды ЦСКА (Москва)! В последнее время в СМИ появилась серия публикаций псевдожурналистов, которые якобы осведомлены о возможной отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера ЦСКА. Хочется ответить этим "писателям" : не дождётесь! Уверен, что тренер Ганча, исповедующий атакующий футбол, пользуется доверием как со стороны президента ЦСКА Евгения Гинера, так и со стороны основных спонсоров нашей команды. Кроме того, тренер Ганча пользуется доверием со стороны молодых футболистов. Это наглядно продемонстрировал сегодняшний матч с командой "Урал" (Екатеринбург). Молодые футболисты ЦСКА, выйдя на футбольное поле, стали сражаться за своего тренера Ганчу, показывая атакующий футбол, и никто из "армейцев" не стал "сливать" тренера Ганчу своей мутной, вялой игрой. Такое в футболе бывает : пропустили 2 необязательных гола от соперника, причем второй - на последних минутах встречи. Верим, что победы "армейцев" ещё придут! Верим в тренера Ганчу и всю команду молодых футболистов ЦСКА! Желаем ЦСКА и дальше показывать результативный, атакующий футбол, который был недавно продемонстрирован болельщикам игрой с московскими командами "Спартак" и "Динамо", а также с тульским" Арсеналом". Желаем ЦСКА побороться за титул в РПЛ в сезоне 2020/21 годов!
Faustello
Faustello ответ mangox22 (раскрыть)
сегодня в 22:48
Верю в Витю!))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 22:28
Значит козьими тропами будет добираться.
Сантус
Сантус ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:26
Только успейте до 22 го,там агрофюрер колючку натягивает...)
LOpp
LOpp ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:25
Нет уж, Витя ваш тренер.
SHMEL
SHMEL ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 22:23
Если ваш немец сильно обидиЦЦО и таки свалит в Германию,можем вам Витю уступить по сходной цене.
Альфи
Альфи ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 22:23
Не скажи Олег, протеже самого господина Орешкина,хрен подвинешь, даже Гинер его снять не может, нет у него теперь таких прав... так и будем теперь катиться вниз с Васиными и Гончаренками....
Сантус
Сантус ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 22:22
Изи мэм,изи...нервы нужно беречь...)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:22
Надо на новый год подарить Вите лопату, мотыгу, опрыскиватель для борьбы с колорадским жуком, купить билет до Белоруссии .....но только в один конец и сделать Вите ручкой!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:21
А мне кажется команде нужна хорошая встряска, а что может лучше встряхнуть, чем смена тренера? Вася Березуцкий или Сергей Игнашевич, на мой взгляд, хорошо справились бы с этой ролью и с Овчиной помошником.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:21
А вообще давно пора задуматься.
Альфи
Альфи ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:19
плюсую нещадно! ур0д бл...всадник апокалипсиса
Сантус
Сантус
сегодня в 22:19
Не,ему кранты однозначно....
sv_1969
sv_1969 ответ halfbeek (раскрыть)
сегодня в 22:17
Вы серьёзно!? Картошкину Гинер накупил игроков, а он 7 игр без побед и без проблеска на результат. Упустил выигрышную игру..
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:16
ЦСКА и Рубин в этом сезоне купили много сильных игроков. Было ощущение что Ганчаренко дали неограниченный бюджет на покупки. А теперь тренер не может связать всех этих хороших игроков в единую командную игру
cska1948
cska1948
сегодня в 22:15
Как только удалили Погребняка подумалось, что это для нас ни чем хорошим не кончится. Знаем, уже проходили.
mangox22
mangox22 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:12
Мы тебя тоже в свидетели запишем)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:12
СЦ 4ка наглая какая !!! Иди ты уже куда нибудь подальше а лучше на ... свой хутор .
halfbeek
halfbeek
сегодня в 22:12
Считаю Ганчаренка хорошим и перспективным специалистом. Не все в его силах. Усталость и эмоциональное выгорание случаются со всеми. По тому составу он добился хорошего результата.
cska1948
cska1948
сегодня в 22:08
Вот уже в который раз Ганчаренко своими заменами только ухудшает игру!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:08
Эх, Витя. Опять одни отмазы. Игра пропала и просветов нет. Вот сколько бы забил Шкурин , если бы сначала сезона играл вместо Чалова, а Бистрович вместо Облякова??? Сегодня Чалову опять создали моменты, но как же долго он готовится к удару, подстраивается под мяч, просто удивительно , чем так он Витю нашего привлекает. И Васин опять привез. Ведь хотел выбить в поле , но махнул мимо мяча , привез угловой , с которого чуть не забили, но тут же угловой с другой половины поля и гол. Где были наши "шланги" - Васин с Магнуссоном??? Замены опять не сработали. Надо было Облякова менять, который провалил очередной матч. Может Вите стоит думать о Родине , а потом о себе??? Команде нужна встряска, новые идеи, а Витя гнет свою никчемную линию , безгранично веря в Васина, Облякова, Чалова. Ну не тянут они уже, ведь не каждый молодой и перспективный становится классным футболистом, пора менять приоритеты в выборе состава. Ведь явно игра не клеится. Если уж и Ростову влетят , то я даже не знаю , на что надеяться болельщикам в этом сезоне.
Очередное фиаско , пора делать выводы.
Всем здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:05
У каждой команды бывает спад в игре, когда ноги как ватные, мяч не летит в ворота. Хорошо, что этот спад пришёлся на концовку зимнего периода. После сборов будем делать выводы, а сейчас наезды на тренера излишни, не всё от него зависит. ИМХО.
Faustello
Faustello
сегодня в 22:03, ред.
Не пойму почему реально Крахмала так свои мочат?
Ну ладно у нас не игры, ни результата.
У ЦСКА же и игра симпатичная и в лидерах идут.
Или кто то болелам ЦСКА сообщил что они лидеры мирового футбола?? Или они сами решили что они безоговорочные гегемоны рпл?
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 22:01
Беларусы не уходят сами
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 21:58
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:54
На это есть руководство.
particular
particular ответ Krutash (раскрыть)
сегодня в 21:52
У ГВМ уже не спад, а затянувшийся штопор...
Futurista
Futurista
сегодня в 21:51
Витя практически послал журналистов...надо разобраться...
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:51
И Серёжу тоже
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