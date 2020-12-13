Ганчаренко: «Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции»

Наставник ЦСКА дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блекло выглядим. Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции.