Ганчаренко: «Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Урала».
Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блекло выглядим. Моё будущее — не тема для обсуждения на пресс-конференции.
Кроме жалоб на плохую реализацию, хотелось бы услышать про тактические изыски, тренировки до тромба в венах, психологические установки в виде бесед с шаманами и ведунами... Не старые, не молодые, не новые не играют, а мучаются...
Кто, когда и как поведёт их к победам и титулам? 😠
Кроме жалоб на плохую реализацию, хотелось бы услышать про тактические изыски, тренировки до тромба в венах, психологические установки в виде бесед с шаманами и ведунами... Не старые, не молодые, не новые не играют, а мучаются...
Кто, когда и как поведёт их к победам и титулам? 😠