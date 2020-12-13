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В «Спартаке» объяснили поведение Тедеско во время матча с «Сочи»

сегодня, 19:26
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов объяснил, что означали жесты главного тренера команды Доменико Тедеско во время и после матча с «Сочи».

Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы. Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуриньо» — скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр?

Тут они действительно имелись в виду, но как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:29
А в чём проблема то, чего ноют то? Спросили у Джанаева сколько денег он получил, в ответ Джанаев давай показывать сколько, но видать сумма была большой, что пришлось ещё и другим игрокам показывать, а сумма реально была большой, что во время показа не вмещалась в пространство вот так и были задеты некоторые личности.
Сами лезут, а потом плачут на всю страну.
puperr
puperr ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:28
Т.е. команда идет в лидерах, и ни одной задачи пока не провалено, и уже увольнять Тедеско? В чем смысл? Почему Зенит не уволил Семака за потерю очков в РПЛ и провал в ЛЧ, почему не уволили Гончаренко за тоже самое с поправкой на ЛЕ (что гораздо позорнее). Или почему не увольняют Мусаева за провал в РПЛ. Ваша логика не понятна...
Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:27
Первомайский замес?)))
Faustello
Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:25
Там шайтан давно!
Futurista
Futurista
сегодня в 20:22, ред.
Многим известно, что итальянцы народ "говорящий руками"...
Сосланчик и итальянского не знает ...ну и жестов означающих итальянские слова соответственно тоже "ноль на массу:...движение пальцев изображающее шелест купюр воспринял по-российски грамотно, но не соответственно тому, что имел в виду Тедеско...
на лицо "столкновение двух культур"...а точнее культуры и культурмультуры...
sv_1969
sv_1969 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:09
Тогда в Зените кто?))) 🤣🤣🤣
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:06
Для альтернативного пояснения жестов надо было все-таки пояснить какую тактическую модель игры обозначают "скрещенные руки"? Могу предположить "Кутепов, хорони их"
Futurista
Futurista
сегодня в 20:04
Обьяснили колхозникам как кушать крем-брюле на китайском языке...только буквы и время потратили...
bacek15
bacek15
сегодня в 20:00
Очень смешно оправдывается.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:00
Ну что опомнились
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:56
Неудачные получились шутки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:54
Ну Тэдэска,ну расмешил! И Фетисов токойже клоун,не в обиду другим клоунам! 🤫😜
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:50
Этот хрен из тарасовки несёт бред особенно про деньги и бонус джанаеву и почему то считает, что мы должны с ним соглашаться и верить этому 56ьному обьяснению.
ABir
ABir
сегодня в 19:49
Курортники и судья сполна отработали "шелест купюр" от своих питерских спонсоров. Ещё и скандал с провокацией перед матчем Спартака в Питере устроили. А про отменённый гол и неназначенный пенальти из-за скандала вообще все забыли
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:47
Порассуждаем логически. С чего бы Тедеско говорить вратарю "Сочи" о какой-то проплаченности, а главное за что, и при этом делать специфический жест рукой ? Джанаев же отыграл на ноль, не пропустил, и деньги здесь совершенно не при чём. Здесь я склонен верить тренеру. Ну а то, что он ведёт себя, как заведённая игрушка, и никак не может остановиться, здесь, наверное, играет роль его характер холерика. Другого объяснения я не нахожу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:46
Тедеско по русски не бельмеса. Как он мог толкнуть такую речь Джанаеву? Может, он лопотал одно, а переводчик переводил другое, более толерантное?
В любом случае слова Фетисова выглядят как дешёвые отмазки...
12serg12
12serg12
сегодня в 19:45
Разве можно поверить в такую чушь?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:43
Такой жест можно показывать всем игрокам Сочи когда они играют с Зенитом
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:41
Оправдания-это ложь, которую вы говорите самим себе, прекратите хныкать, жаловаться и вести себя как дети.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 19:40
Жесту можно приписать что угодно, а вот рукоприкладству и открытым националистским выражениям другой смысл не пришьёшь, если вы конечно не Песков.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:36
Вот хочется, чтобы уже разрешился вопрос с постановкой запятой " Уйти нельзя остаться".....есть только один вариант — уход Тедеско по собственному желанию...но кто тогда будет готовить Спартак в оставшихся матчах? ...тренерский штаб состоит из немецких специалистов, которые пришли с ним (логично, что они уйдут тоже).....а вот заменить Тедеско в команде так быстро просто некем...но не будем забывать, что Спартак всегда умел удивлять....и когда клуб заявляет одно, уже через день выносятся совершенно противоположные решения....нам остаётся только следить за дальнейшей судьбой клуба и конкретно за Тедеско.....
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 19:36
Все видят что Федун неадекват, платящий неадекватам неадекватные бабки!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:35
Боже, это же Монти Пайтон какой то!
1. Глава по коммуникациям Спартака - я поговорил с нашим тренером и у меня есть доказательства что я с ним говорил!)))
2. Про жест шелеста купюр я вообще обфикалился, ну как же это ловко и незаметно для адресатов.
Очень, очень профессионально, аплодисменты, это Спартак!))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:31
Нелепые отмазки, все видят какой румын неадекват
beefs
beefs
сегодня в 19:28
короче всему виноват русский язык...
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