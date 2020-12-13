В «Спартаке» объяснили поведение Тедеско во время матча с «Сочи»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов объяснил, что означали жесты главного тренера команды Доменико Тедеско во время и после матча с «Сочи».
Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы. Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуриньо» — скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.
Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр?
Тут они действительно имелись в виду, но как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.
Сами лезут, а потом плачут на всю страну.
Сами лезут, а потом плачут на всю страну.
Сосланчик и итальянского не знает ...ну и жестов означающих итальянские слова соответственно тоже "ноль на массу:...движение пальцев изображающее шелест купюр воспринял по-российски грамотно, но не соответственно тому, что имел в виду Тедеско...
на лицо "столкновение двух культур"...а точнее культуры и культурмультуры...
Сосланчик и итальянского не знает ...ну и жестов означающих итальянские слова соответственно тоже "ноль на массу:...движение пальцев изображающее шелест купюр воспринял по-российски грамотно, но не соответственно тому, что имел в виду Тедеско...
на лицо "столкновение двух культур"...а точнее культуры и культурмультуры...
В любом случае слова Фетисова выглядят как дешёвые отмазки...
В любом случае слова Фетисова выглядят как дешёвые отмазки...
1. Глава по коммуникациям Спартака - я поговорил с нашим тренером и у меня есть доказательства что я с ним говорил!)))
2. Про жест шелеста купюр я вообще обфикалился, ну как же это ловко и незаметно для адресатов.
Очень, очень профессионально, аплодисменты, это Спартак!))
1. Глава по коммуникациям Спартака - я поговорил с нашим тренером и у меня есть доказательства что я с ним говорил!)))
2. Про жест шелеста купюр я вообще обфикалился, ну как же это ловко и незаметно для адресатов.
Очень, очень профессионально, аплодисменты, это Спартак!))