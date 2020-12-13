Мусаев: «Это был сложный матч»

Рулевой «Краснодара» поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в рамках 18 тура РПЛ .

Несмотря на счёт, это был сложный матч. Мы ярко провели первый тайм, особенно его первую половину. Могли бы тогда забить и третий, и четвертый мяч. Прямо перед перерывом соперник мог один гол отыграть. В начале второго тайма и в середине у «Локомотива» были моменты забить. Хотя у нас снова шансов было больше. Всё это вносило определённую нервозность. У нас хорошо сыграли замены. Мы «забрали» концовку матча? Всё в купе принесло победу, которую, я считаю, мы заслужили.