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Мусаев: «Это был сложный матч»

сегодня, 19:39
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» в рамках 18 тура РПЛ.

Несмотря на счёт, это был сложный матч. Мы ярко провели первый тайм, особенно его первую половину. Могли бы тогда забить и третий, и четвертый мяч. Прямо перед перерывом соперник мог один гол отыграть. В начале второго тайма и в середине у «Локомотива» были моменты забить. Хотя у нас снова шансов было больше. Всё это вносило определённую нервозность. У нас хорошо сыграли замены. Мы «забрали» концовку матча? Всё в купе принесло победу, которую, я считаю, мы заслужили.

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STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:22
Этого к-зла за одно как он с Палычем обошёлся, надо гнать ссаными тряпками. Да и омоложение он болелам обещал.
drug01
drug01
сегодня в 20:17
С заслуженной победой,!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:15
Данунах, вынесли в одну калитку. У них даже пенальти бить не могут...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:12
Начинать то конечно с Васи, потом Мещеряков , а там и с Николичем можно разбираться. А то Вася свалит все на Николича, а с самого как с гуся воды.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:05
Думаю сольют они Николича, да и Васю надо до кучи))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:04
🤣уже пишут что Мусаев не физрук.
Ну как так можно переобуваться?🤦‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Трудно ??? Трудно поверить , что играли с Локо , который прилично в ЛЧ защищался.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:57
Сплошное удовольствие играть такие матчи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:50
Это был сарказм!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:49
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 19:45
    Но если честно то результат удивил. Удачи
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:44
    Ну после такого счета можно говорить все что угодно...:))))
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