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Карпин: «Было много борьбы»

сегодня, 21:53
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 18-го тура РПЛ.

Выиграли за счет желания, исполнения и концентрации. Не сказать, что игра была феерической. Было много борьбы. Против команды, которая здорово прессингует. Большая интенсивность присутствовала. Дотерпели, реализовали момент, который был. Бывают такие игры, когда надо терпеть.

Никогда тренер не должен быть доволен. Можно было какие-то вещи сделать лучше. Но, в целом, результатом я доволен. Что-то получалось, а что-то нет. Для молодой команды любой набор очков — это позитив.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 23:41
Радостно за Ростов.
Tostao
Tostao
сегодня в 23:24
Когда у нас футбол - сплошная борьба без игры, то толку не будет. Смотреть на это бодание невозможно.
beefs
beefs
сегодня в 22:40
игры в футбол без борьбы не бывает...
Cat01
Cat01
сегодня в 22:26
Главное победа... ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:13
Три очка забрали и это главное
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:01
Было много борьбы и мало игры. Что тут ещё сказать)) Хорошо что Ростов выиграл
Gahi
Gahi
сегодня в 21:56
Главное уметь выигрывать борьбу. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:56
Борьбы много,гол один!
mangox23
mangox23
сегодня в 21:55
молорик Ваоерик
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