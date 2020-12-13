Карпин: «Было много борьбы»

Наставник «Ростова» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 18-го тура РПЛ .

Выиграли за счет желания, исполнения и концентрации. Не сказать, что игра была феерической. Было много борьбы. Против команды, которая здорово прессингует. Большая интенсивность присутствовала. Дотерпели, реализовали момент, который был. Бывают такие игры, когда надо терпеть.

Никогда тренер не должен быть доволен. Можно было какие-то вещи сделать лучше. Но, в целом, результатом я доволен. Что-то получалось, а что-то нет. Для молодой команды любой набор очков — это позитив.