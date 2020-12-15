ГлавнаяНовости

Мукоко — самый молодой дебютант в истории Бундеслиги

15 декабря 2020, 22:53
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел в стартовом составе «шмелей» на матч 12-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Таким образом, форвард стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги (16 лет и 25 дней). Ранее этот рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Боруссии» Нури Шахину (16 лет 11 месяцев и 1 день), который был установлен в августе 2005 года в матче против «Вольфсбурга».

Напомним, что выйдя на поле во встрече с «Зенитом», Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

Все новости
У «Шеффилд Юнайтед» одно очко после 13 туров АПЛ. Это антирекорд турнира
Сегодня, 03:47 Комментарии5
Семак вошёл в топ-5 тренеров в истории «Зенита» по количеству побед
13 декабря Комментарии16
Никитин провёл сотый матч в составе «Уфы»
13 декабря Комментарии3
Белотти забил сотый гол за «Торино»
13 декабря ФотоКомментарии4
Рамос стал рекордсменом «Реала» по количеству проведённых мадридских дерби
13 декабря Комментарии16
ЦСКА побил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы и установил ещё один новый
11 декабря Комментарии56
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CАRLOS
CАRLOS
16 декабря в 08:17
Закономерно, что сначала пробуют с Зенитом в качестве тренировке, а уж только потом в серьёзных играх выпускают
112910415
112910415
16 декабря в 06:42
эти ребята очень ранние,у нас всё иначе
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 декабря в 00:40
А у нас и в 22 года ещё дети ! (((
STVA 1
STVA 1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 декабря в 23:02
И опять в Дортмунде
beefs
beefs
15 декабря в 22:59
вот тебе и мукоко..
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 22:55
Новая звезда стартует
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100