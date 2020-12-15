Мукоко — самый молодой дебютант в истории Бундеслиги

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15 декабря 2020, 22:53

Нападающий дортмундской «Боруссии» вышел в стартовом составе «шмелей» на матч 12-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Таким образом, форвард стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги (16 лет и 25 дней). Ранее этот рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Боруссии» (16 лет 11 месяцев и 1 день), который был установлен в августе 2005 года в матче против «Вольфсбурга».

Напомним, что выйдя на поле во встрече с «Зенитом», Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.