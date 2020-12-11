ЦСКА побил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы и установил ещё один новый

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от загребского «Динамо» (1:3).
В шести матчах армейцы трижды сыграли вничью и трижды проиграли, набрав 3 очка.
Таким образом, ЦСКА обновил антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповом этапе Лиги Европы. Ранее он принадлежал «Спартаку», набравшему 5 очков в сезоне-2018/19.
Также ЦСКА стал первым российским клубом, не одержавшим ни одной победы в группе ЛЕ.
И никто опять же не говорит, что это хорошо.
И никто опять же не говорит, что это хорошо.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
спартак в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ
«спартак» на своем поле проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Таким образом, московский клуб в четвертый раз за последние семь лет не сумел пройти в групповую стадию турнира через сетку квалификации.
Напомним, в сезоне-2012/13 красно-белые по сумме двух матчей уступили «Легии» (2:2, 2:3), в сезоне-2013/14 проиграли «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4), а в сезоне-2016/17 вылетели в двухматчевом противостоянии с АЕКом (1:1, 0:1).
спартак в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ
«спартак» на своем поле проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Таким образом, московский клуб в четвертый раз за последние семь лет не сумел пройти в групповую стадию турнира через сетку квалификации.
Напомним, в сезоне-2012/13 красно-белые по сумме двух матчей уступили «Легии» (2:2, 2:3), в сезоне-2013/14 проиграли «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4), а в сезоне-2016/17 вылетели в двухматчевом противостоянии с АЕКом (1:1, 0:1).
8:2 это на века.
8:2 это на века.
https://www.youtube.com/watch?v=EomeLuK5u1s
Гордо несите свои новые рекорды сами!
Гордо несите свои новые рекорды сами!
Читай внимательнее!!! 😂
Читай внимательнее!!! 😂
Акинфеев рекордсмен, теперь вот и клуб в ЛЕ на рекорды замахнулся.
Что скажут кони?))))
Акинфеев рекордсмен, теперь вот и клуб в ЛЕ на рекорды замахнулся.
Что скажут кони?))))
Индейцы Дзюба Белое яйцо и Азмун Острый клык.
Бандиты Кокорин и Мамаев Банда Табуреток.
Хозяин борделя Гончаренко по прозвищу Пюре.
И его помощница "грязный голубь" Игорь три очка.
Индейцы Дзюба Белое яйцо и Азмун Острый клык.
Бандиты Кокорин и Мамаев Банда Табуреток.
Хозяин борделя Гончаренко по прозвищу Пюре.
И его помощница "грязный голубь" Игорь три очка.