ЦСКА побил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы и установил ещё один новый

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сегодня, 04:29

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от загребского «Динамо» (1:3).

В шести матчах армейцы трижды сыграли вничью и трижды проиграли, набрав 3 очка.

Таким образом, ЦСКА обновил антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповом этапе Лиги Европы. Ранее он принадлежал «Спартаку», набравшему 5 очков в сезоне-2018/19.