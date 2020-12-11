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ЦСКА побил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы и установил ещё один новый

сегодня, 04:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от загребского «Динамо» (1:3).

В шести матчах армейцы трижды сыграли вничью и трижды проиграли, набрав 3 очка.

Таким образом, ЦСКА обновил антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповом этапе Лиги Европы. Ранее он принадлежал «Спартаку», набравшему 5 очков в сезоне-2018/19.

Также ЦСКА стал первым российским клубом, не одержавшим ни одной победы в группе ЛЕ.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 15:06
И от этого становится не так грустно?
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 12:50
В следующем году ждите новых рекордов!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 12:49
А это не утешение, а констатация факта, что и у них есть свои поражения.
pomor45
pomor45 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 12:44
Не к лицу воину утешаться чужими поражениями.
pomor45
pomor45 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 12:41
Разве у Гинера есть выбор? И разве он выбирает?
pomor45
pomor45
сегодня в 12:39
У ЦСКА всё впервые: хоть ты лопни, хоть ты тресни, ЦСКА на первом месте. Разница только в том, с какого конца считать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ смещной (раскрыть)
сегодня в 12:30
А чего мне переживать? Это в этом сезоне Спартак отсиделся без еврокубков заняв 7-ое место в РПЛ. В следующем сезоне Еврокубков опять начнет бить антирекорды, если конечно попадет в еврокубки.)
смещной
смещной ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 12:04
Не переживай, такими темпами развития отечественного футбола, ЦСКА и бомжи побьют все небитые рекорды. И заметь, никто не говорит, что это хорошо. Вся разница в том, что вы пока еще не научились принимать с достоинством эпик фейлы вашего любимого клуба. Но ничего - наметилась такая тенденция, что у вас в ближайшие годы тоже наметится иммунитет к рекордам и перечислениям команд, которым ЦСКА подарило смех и радость.
И никто опять же не говорит, что это хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:36
Как же тепло от таких успехов
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:10
И нахрена только помешали "Динамо" Загреб установить свой вечный рекорд,забив один гол??? Хотя приятно,что у "Спартака" отобран их рекорд,чёрт возьми! Это при том,что ещё и в итоговой таблице РПЛ ЦСКА,возглавляемы никчемным агрономом,опередит на три очка блистательного немецкого кузнечика.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 11:02
Да какая разница с этими рекордами ,антирекордами, главное наш российский футбол полное позорище.. И с каждым годом утопает в грязи.. сказать стыдно - это не сказать ничего.утопия
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:47, ред.
У спартака по мимо антирекорда в группе ЛЕ есть ещё один.

спартак в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ

«спартак» на своем поле проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Таким образом, московский клуб в четвертый раз за последние семь лет не сумел пройти в групповую стадию турнира через сетку квалификации.

Напомним, в сезоне-2012/13 красно-белые по сумме двух матчей уступили «Легии» (2:2, 2:3), в сезоне-2013/14 проиграли «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4), а в сезоне-2016/17 вылетели в двухматчевом противостоянии с АЕКом (1:1, 0:1).
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 10:39, ред.
Если этот засланный казачок останется ,он все антирекорды наших клубов побьет долго придется отмываться.Чтобы понять это гинеру понадобилось два года и то еще не факт, что уволит его !Он все еще не хочет признать что ошибся с гончаром !
Boricku
Boricku
сегодня в 10:35
Ганчаренка надо оставить, он конюх знатный.
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:34
Главное что 0/0/1:18 из наших команд до сих пор принадлежит спартаку.))
Project Pandora
Project Pandora ответ за (раскрыть)
сегодня в 10:18
Ни за один российский клуб не болею из уважения к футболу. Если кто-то из них начнёт показывать характер и командную игру, то буду только рад. Но справедливости ради мне было бы интересно посмотреть на Локомотив в группе зенита )
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
сегодня в 10:17
Зато антирекорд Барселоны никто не побьёт.)
8:2 это на века.
за
за ответ Project Pandora (раскрыть)
сегодня в 10:14
Вы чьих будете?

Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 10:13
    за
    за ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    сегодня в 10:12
    А при чем тут Спартак, когда речь о ЦСКА?
    Гордо несите свои новые рекорды сами!
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 10:08
    Картина дня: Сидят и спорят фанаты клубов-лузеров, чей антирекорд менее позорный ))
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 10:06
    Сейчас коням самое время начать ржать про "великих победителей Реала" ))
    makkie
    makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Черным по белому написано, цска побил антирекорд Спартака в ЛЕ + новый установил.
    Читай внимательнее!!! 😂
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:02
    цска всегда будет первым - очень метко сказано!
    Акинфеев рекордсмен, теперь вот и клуб в ЛЕ на рекорды замахнулся.
    Что скажут кони?))))
    oFANATo
    oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 09:59
    И мы поздравляем рекордсменов в группе ЛЧ с 1 очком)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 09:50
    Мда, во всех отношениях провальный еврокубковый сезон для ЦСКА, увы( Сказалось отсутствие нормальной предсезонной подготовки и конечно обилие травм. И конечно же футбольная удача была не на стороне армейцев, особенно в родных стенах!
    морозз
    морозз
    сегодня в 09:43
    А если бы играли в ЛЧ? - спартаковский рекорд 1-18 был бы покорён и перевыполнен? Кони медленно но верно опустились на ДНО устланное картофаном!
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 08:50, ред.
    Можно вестерн снимать. Имена для главных героев уже есть:
    Индейцы Дзюба Белое яйцо и Азмун Острый клык.
    Бандиты Кокорин и Мамаев Банда Табуреток.
    Хозяин борделя Гончаренко по прозвищу Пюре.
    И его помощница "грязный голубь" Игорь три очка.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 08:44
    молодцы одним словом
    cska59
    cska59 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    сегодня в 08:43
    Так у вас тоже сплошь рекорды.
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