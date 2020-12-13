Семак вошёл в топ-5 тренеров в истории «Зенита» по количеству побед

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сегодня, 13:44

«Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ .

Для эта победа стала 69-й на должности главного тренера питерского клуба. По этому показателю он опередил , войдя в пятёрку лучших наставников «Зенита» по количеству побед. Первое место в данном списке занимает (125).

Кроме того, по проценту набранных очков в чемпионате (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак остаётся рекордсменом клуба.