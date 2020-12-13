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Семак вошёл в топ-5 тренеров в истории «Зенита» по количеству побед

сегодня, 13:44

«Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Для Сергея Семака эта победа стала 69-й на должности главного тренера питерского клуба. По этому показателю он опередил Дика Адвоката, войдя в пятёрку лучших наставников «Зенита» по количеству побед. Первое место в данном списке занимает Павел Садырин (125).

Кроме того, по проценту набранных очков в чемпионате (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак остаётся рекордсменом клуба.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 15:54
Если это величайший тренер всех времён и народов лучшей команды в истории РПЛ, то значит, его тренерская карьера и востребованность будут до самой смерти. Все клубы его захотят, он же величайший. Однако посмотрим, как Семак трудоустроится за пределами админресурса друзей царя и каких результатов достигнет со своим гениальным талантом
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:18
Вот так вот в России бездарный тренер, при помощи админресурсов набивает статистику. А в ЛЧ с позором всем сливают.
Навзир
Навзир
сегодня в 15:16
Топ пять, это победы в еврокрасках? 😂
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:50
Славно Семака протроллили.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:45
Предлагаю ввести коэффициенты, как на голы определенных чемпионатов при выявлении победителей "Золотой бутсы". На победы Садырина в конце 70-ых ,начале и середине 80-ых в жесткой конкуренции чемпионата Союза коэф. -2, на победы Семака при подавляющем превосходстве в финансовых и прочих ресурсах над другими командами - 0.5. Адвокат запомнится триумфом в Кубке УЕФа, успех Садырина в 1984 году еще долго будет в памяти, а Семак запомнится одним очком в группе Лиге Чемпионов с первой корзины.
112910415
112910415
сегодня в 14:39
фантастически успешен, так держать !
LOpp
LOpp
сегодня в 14:39
Как же все плохо у Зенита с тренерами, если физрук Семак в пятерку попал.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 14:34
Ха, Семак еще и в топы входит)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:07
Хорошо бы такое же рейтинг, а может и антирейтинг Семака составить по играм в ЕК ( ЛЧ + ЛЕ). Там интересно посмотреть худший Семак , или второй снизу. РПЛ не показатель , здесь все схвачено и давно.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 14:00
Богданыч может, Богданыч может всё, что угодно -
В Дортмунд съездить, Рим увидеть, и Брюгге слить.
Богданыч может, Богданыч может быть кем угодно,
Вот только тренером не может быть.
Вот только тренером не может быть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:57
Дюков поздравил с этим событием Семака в СМС, написав " мы лучшие, так держать".
Сергей ответил в ответ " спасибо тебе за все, кэп, дай мне на будующую осень в группу матютиланд, истанбул и ренн, а то сам видишь, зашиваемся"
beefs
beefs
сегодня в 13:55
молодец, быстро вышел лидеры..
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 13:44
"Шутка про 69"
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