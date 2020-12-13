Семак вошёл в топ-5 тренеров в истории «Зенита» по количеству побед

«Зенит» обыграл «Динамо» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.
Для Сергея Семака эта победа стала 69-й на должности главного тренера питерского клуба. По этому показателю он опередил Дика Адвоката, войдя в пятёрку лучших наставников «Зенита» по количеству побед. Первое место в данном списке занимает Павел Садырин (125).
Кроме того, по проценту набранных очков в чемпионате (76,5%) и по проценту побед (67%) Семак остаётся рекордсменом клуба.
В Дортмунд съездить, Рим увидеть, и Брюгге слить.
Богданыч может, Богданыч может быть кем угодно,
Вот только тренером не может быть.
Вот только тренером не может быть.
В Дортмунд съездить, Рим увидеть, и Брюгге слить.
Богданыч может, Богданыч может быть кем угодно,
Вот только тренером не может быть.
Вот только тренером не может быть.
Сергей ответил в ответ " спасибо тебе за все, кэп, дай мне на будующую осень в группу матютиланд, истанбул и ренн, а то сам видишь, зашиваемся"
Сергей ответил в ответ " спасибо тебе за все, кэп, дай мне на будующую осень в группу матютиланд, истанбул и ренн, а то сам видишь, зашиваемся"