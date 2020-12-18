Габулов: «Шунин – номер один сборной России»

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» поделился мнением о голкиперах сборной России.

Кто будет играть, должен решать тренерский штаб. Я только могу высказать своё видение. Гильерме? И прошлый сезон, и этот он проводит не на том уровне, который необходим сборной и «Локомотиву». Да, в Лиге чемпионов были неплохие матчи, но в целом он не показывает нужных качеств.

При условии, что все будут здоровы, за три места на Евро конкурировать будут Антон Шунин, Сослан Джанаев, Матвей Сафонов и, возможно, Андрей Лунёв. На данный момент Шунин – номер один сборной, он уверенно провел матчи Лиги наций в сентябре и октябре, но всё покажет весенняя часть сезона. Пока, считаю, фаворита в этой борьбе нет.