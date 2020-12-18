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Габулов: «Шунин – номер один сборной России»

сегодня, 11:07

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением о голкиперах сборной России.

Кто будет играть, должен решать тренерский штаб. Я только могу высказать своё видение. Гильерме? И прошлый сезон, и этот он проводит не на том уровне, который необходим сборной и «Локомотиву». Да, в Лиге чемпионов были неплохие матчи, но в целом он не показывает нужных качеств.

При условии, что все будут здоровы, за три места на Евро конкурировать будут Антон Шунин, Сослан Джанаев, Матвей Сафонов и, возможно, Андрей Лунёв. На данный момент Шунин – номер один сборной, он уверенно провел матчи Лиги наций в сентябре и октябре, но всё покажет весенняя часть сезона. Пока, считаю, фаворита в этой борьбе нет.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:42
На данный момент Шунин – номер один сборной, он уверенно провел матчи Лиги наций в сентябре и октябре, но всё покажет весенняя часть сезона. Пока, считаю, фаворита в этой борьбе нет.
Это как? Шунин номер один, но он не фаворит!

sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:22
Поспорить можно и нужно!Только вот без Лунёва)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:21
Странные предпочтения. Думаю , что лидерство будут делить Сафонов и Шунин, Может вписаться в борьбу Максименко. Но зацикливаться на этой троице не стоит. Неплохо смотрится Помазун, Лантратов, Кержаков....Главное - было бы из кого выбирать, а остальное - это на усмотрение тренерского штаба. Скоро узнаем на кого глаз положит наш главный и не потопляемый.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:20
Беленов играет гораздо надёжнее и Джанаева и уж, тем более Лунёва!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:12
Шунин хорошо а Сафонов лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:10
Я бы поспорил насчёт N1...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:10
Пожалуй Лунева исключил бы из списка (перед глазами гол Ловрена)
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