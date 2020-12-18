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Б. Игнатьев: «Тедеско даёт возможность уговорить его изменить решение»

сегодня, 05:26

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал недавнее заявление наставника «Спартака» Доменико Тедеско, о том что тот не будет продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Если Тедеско принял такое решение, и есть какие-то весомые аргументы, то он поступает честно. Он даёт возможность попробовать его уговорить изменить решение. Второе, он даёт разгон для выбора нового кандидата или даже нескольких, которых можно изучить со всех точек зрения, выяснить, переговорить, определить финансовые требования. Не думаю, что это как-то отразится на футболистах.

На этот промежуток времени до конца сезона Доменико — действующий руководитель всех процессов, главный тренер. Футболисты тоже это понимают, хотя, возможно, некоторые будут ждать, когда он уйдёт. Те, кто не так часто попадает в состав.

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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 09:16
думаю врятли его будут уговаривать
cska1948
cska1948
сегодня в 08:46
"...Он даёт возможность попробовать его уговорить изменить решение..."
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Тедеско даёт руководству не возможность его уговорить, а возможность его досрочно уволить, а самому Тедеско получить неплохую компенсацию.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:30
Руководству видней с кем двигаться дальше.
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