Б. Игнатьев: «Тедеско даёт возможность уговорить его изменить решение»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал недавнее заявление наставника «Спартака» , о том что тот не будет продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Если Тедеско принял такое решение, и есть какие-то весомые аргументы, то он поступает честно. Он даёт возможность попробовать его уговорить изменить решение. Второе, он даёт разгон для выбора нового кандидата или даже нескольких, которых можно изучить со всех точек зрения, выяснить, переговорить, определить финансовые требования. Не думаю, что это как-то отразится на футболистах.

На этот промежуток времени до конца сезона Доменико — действующий руководитель всех процессов, главный тренер. Футболисты тоже это понимают, хотя, возможно, некоторые будут ждать, когда он уйдёт. Те, кто не так часто попадает в состав.