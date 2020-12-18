Червиченко: «Тедеско не так прост, как кажется»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недавнее заявление главного тренера московской команды о том, что тот не будет продлевать контракт с клубом, чтобы чаще видеться с семьёй.

Чем больше я смотрю на Тедеско, тем больше мне кажется, что он гораздо менее простой, чем кажется. Многие вещи он делает довольно продуманно, как и это заявление. Если мы говорим про причину, по которой он хочет уехать, то она выглядит немного притянутой за уши. Сделав такое заявление, он понимает, что, если руководство клуба по-настоящему в нём заинтересовано, то оно будет идти ему на уступки и в вопросах трансферов. Логично, что в предыдущей трансферной кампании он не участвовал. Думаю, если он уйдёт сейчас, то вряд ли найдёт такую же высокооплачиваемую работу, как в «Спартаке».