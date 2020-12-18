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Червиченко: «Тедеско не так прост, как кажется»

сегодня, 03:23

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недавнее заявление главного тренера московской команды Доменико Тедеско о том, что тот не будет продлевать контракт с клубом, чтобы чаще видеться с семьёй.

Чем больше я смотрю на Тедеско, тем больше мне кажется, что он гораздо менее простой, чем кажется. Многие вещи он делает довольно продуманно, как и это заявление. Если мы говорим про причину, по которой он хочет уехать, то она выглядит немного притянутой за уши. Сделав такое заявление, он понимает, что, если руководство клуба по-настоящему в нём заинтересовано, то оно будет идти ему на уступки и в вопросах трансферов. Логично, что в предыдущей трансферной кампании он не участвовал. Думаю, если он уйдёт сейчас, то вряд ли найдёт такую же высокооплачиваемую работу, как в «Спартаке».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:29
только гадать можно
Hako-Ly
Hako-Ly
сегодня в 09:46
Да пропадет, конечно, без чемпионата нашего. Ага. Червивого зачем спрашивают, каждый год задаю этот вопрос, и каждый год - его мнением бесценным интересуются.
Тедеско удачи только в дальнейшей работе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:24
Ага, в Германию катался в каждой паузе вместо того, чтобы молодежь к команде подтягивать, по примеру Ганчаренко для всплеска эмоций. В жизни самое простое объяснение как правило - самое верное. Домой, мне кажется, он хочет, не совсем комфортно ему у нас.
VAN ARM
VAN ARM ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 06:24
скорее карнавальный шут))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:23
посмотрим. чего гадать то))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 06:13
Итальянский театрал чего греха таить..
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Червиченко всех судит по себе, и даже не допускает , что люди могут быть другими
Gahi
Gahi
сегодня в 03:48
Каждый старается делать так как ему это выгодно.
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