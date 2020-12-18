Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями в своём инстаграме после хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.
Голы — моим близким, команде ЦСКА, болельщикам «красно-синих». С победой!
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями в своём инстаграме после хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.
Голы — моим близким, команде ЦСКА, болельщикам «красно-синих». С победой!
Будем надеяться, что Федя взялся за ум и продолжит в том же духе.
Всем здоровья.
Будем надеяться, что Федя взялся за ум и продолжит в том же духе.
Всем здоровья.