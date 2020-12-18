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Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»

сегодня, 08:47
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями в своём инстаграме после хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Голы — моим близким, команде ЦСКА, болельщикам «красно-синих». С победой!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:24
Хорошо хоть в пустые ворота очень уверенно положил, а то ведь и по пустым мазал.
Весной узнаем сколько это чудо продлится?!?
Ironigor
Ironigor ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:58
Ага ещё Бавария и Ювентус !!!))))
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:57
Надежда умирает последней. Я думаю это просто еденичный выстрел , конечно хочется чтобы все было хорошо, но вряд-ли. Более классные защитники ему не дают и не дадут такой возможности как это было вчера.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:49
Чалов вчера молодец конечно был, трёху положил, что и требовалось от нападающего, но тут возникает много вопросов, а что это было? Почему молчал раньше? А не сыграет ли это злую шутку с ним, ведь может опять башню сорвать от эйфории, тем более следующая игра только через два месяца с хвостиком.
Сейчас все начнут петь ему дифирамбы и похоже Чалову это нравиться, больше чем работать над собой.
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:29
В Ювентусе задумались.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 10:29
Вчера не было Облякова , никто не путался под ногами . Плохо, что в конце опять пропустили и Эджуки несколько классных атак загубил.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:07
ВСё почему-то уверены,что вчера ЦСКА сыграл "как всегда",но почему-то Федя разразился голами.Ан нет-не как всегда,ибо было минимум перепасов,мгновенный переход в скоростную атаку,не позволяющую противнику цементировать оборону,а так же стремление "Ростова" доминировать в наступательном порыве,потому что дома играли.От этого появились "щели",разряжённое пространство,когда форвардам и полузащите можно было наносить удары по воротам,и проникать в штрафную с минимумом сопротивления.А это всё-уход от предыдущей тактики,работавшей на ТТД,а не эффективность атаки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:01
теперь опять начнут про скорую апл писать пачками))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:43
В этом матче совпали хороший голевой настрой Чалова и беспомощность в центре обороны и в опорной зоне Ростова. В отсутствие Хашимото, Норманна, Мамаева это не удивительно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:37
Щас напишут, что Федей интересуется Реал.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:35
Эт-точно!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:32
Жаль что перерыв!А то узнали бы разовая это акция или нет!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:32
Наконец его прорвало!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:22
А говорят , что лавка не лечит, еще как лечит. Вот только на сколько этого лечения хватит - пока неизвестно. Где же ты бы Федя целый год??? Сколько очков по твоей милости потеряно и не сосчитать. Вчера конечно удивил все футбольное сообщество, но вот хочется знать - это разовая акция или и дальше так пойдет???
Будем надеяться, что Федя взялся за ум и продолжит в том же духе.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:11
На всех голов не хватит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:04
Когда молодец - тогда молодец
Mangur
Mangur
сегодня в 09:03
До слиозь, как пасторально
cska1948
cska1948
сегодня в 08:56
Фёдор, спасибо за Новогодний подарок! Порадовал, так порадовал!
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