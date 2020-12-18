Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

Получилась драматичная игра. Такие матчи нравятся болельщикам и надолго запоминаются. Конечно, очень рады, что смогли одержать волевую победу, проигрывая по ходу встречи. Показали и характер, и огромное желание. Тем более это была заключительная игра перед перерывом. В эмоциональном плане важно было выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением.

За счет чего «Химки» выдали такой хороший отрезок? За счет того, что отличный микроклимат в команде. Тренерский штаб, футболисты все вместе делают одно дело, мы объединены одной целью, отсюда и результат. Все стараются работать с максимальной отдачей.