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Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»

сегодня, 10:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

Получилась драматичная игра. Такие матчи нравятся болельщикам и надолго запоминаются. Конечно, очень рады, что смогли одержать волевую победу, проигрывая по ходу встречи. Показали и характер, и огромное желание. Тем более это была заключительная игра перед перерывом. В эмоциональном плане важно было выиграть и уйти в отпуск с хорошим настроением.

За счет чего «Химки» выдали такой хороший отрезок? За счет того, что отличный микроклимат в команде. Тренерский штаб, футболисты все вместе делают одно дело, мы объединены одной целью, отсюда и результат. Все стараются работать с максимальной отдачей.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:36
Похороны Локомотива состоялись.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 10:51
Красавчики... какой характер👍
Cat01
Cat01
сегодня в 10:35
Это войдёт в историю футбола
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:34
Дмитрий! A как болельщики фк " ХИМКИ " Рады...МОЛОДЦЫ!!!
Тормознули паровоз из депо фк " ЛОКОМОТИВ "...
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:29
Спартак развалил Локомотив.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:11
Тренер проделал большую работу.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 10:10, ред.
еще бы непорадоваться
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