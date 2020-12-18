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Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»

сегодня, 10:44

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Критика? Конечно, принять поражение 0:5 от сербов любому человеку невозможно — мы все испытывали негативные эмоции. Но нужно трезво понимать причины, сделать выводы и не допустить повторения этой ситуации. Во-первых, сборная получила выжатых как лимон футболистов после плотного графика, которые к тому же находились не в лучшем эмоциональном состоянии после поражений в матчах клубов. Во-вторых, на последний сбор приехала новая команда, футболисты которой друг с другом не сыграны. Создать коллектив единомышленников за такой короткий срок невозможно: нужны недели, месяцы, а иногда и годы. В-третьих, в сборной было много молодых ребят — хотя уровень их самоотдачи был высоким. Ребята бились, себя не щадили. Это можно отметить, как позитивный момент. Забей наша команда сербам в начале матча, неизвестно, как сложилась бы игра в итоге.

Что касается речи Черчесова, как футболист, я бы такую оценку моей игры в СМИ воспринял негативно. Предпочёл бы выслушать критику от главного тренера в личном разговоре. Если бы был тренером, то так точно поступать не стал и высказал всё игрокам с глазу на глаз. Так или иначе, накал того эфира получился достаточно высоким со всех сторон. Нам нужно выделить главное из интервью и понять суть слов главного тренера, отбросив эмоции.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:50
Гом-но)))
FROBI
FROBI
сегодня в 11:44
Председатель совета директоров физруку. Могёт )
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:42
Хоть хорошо что он не тренер)))
particular
particular
сегодня в 11:40
Бред по-габуловски мало отличается от бреда по-черчесовски... Скучные штампы...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:36
очередной ветер в поле)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:36
Гнать всю мутковскую банду из футбола - Федуна, Гинера, Миллера , ну и Черчесова до кучи !
Только так исправим положение дел в футболе !
Loko57
Loko57
сегодня в 11:32
Что-то у многих какая-то заторможенная реакция: то корреспондент матч тв к Путину с вопросами про Дзюбу полезла, то Габулов про интервью которое все давно со всех сторон обсудили...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:31
Суть слов главного : " Я тренирую хорошо, это они плохо играют".
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:31, ред.
Стас, мы с тобой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:18
Чабан спустился с гор что с него возьмёшь.
trimetil
trimetil
сегодня в 11:09
У усатого все под контролем. Все это согласовано. Черчесов даже после того интервью говорил:
Я сам просил задавать мне эти вопросы, чтобы интервью не казалось сфабрикованным. И все прошло так, как я и ожидал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:02
У Черчесова при оправдании себя любимого все средства хороши. Получается и как тренер он так себе и как человек тоже .......... не очень.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:57
Пора сворачивать ласты
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:53
Черчесов явно не ожидал такой подлости от Габулова, а ведь всё для него делал
112910415
112910415
сегодня в 10:51
есть отдельные недостатки ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:49
Усатого надо менять,достал,
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