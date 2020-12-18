Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» прокомментировал скандальное интервью с главным тренером сборной России .

Критика? Конечно, принять поражение 0:5 от сербов любому человеку невозможно — мы все испытывали негативные эмоции. Но нужно трезво понимать причины, сделать выводы и не допустить повторения этой ситуации. Во-первых, сборная получила выжатых как лимон футболистов после плотного графика, которые к тому же находились не в лучшем эмоциональном состоянии после поражений в матчах клубов. Во-вторых, на последний сбор приехала новая команда, футболисты которой друг с другом не сыграны. Создать коллектив единомышленников за такой короткий срок невозможно: нужны недели, месяцы, а иногда и годы. В-третьих, в сборной было много молодых ребят — хотя уровень их самоотдачи был высоким. Ребята бились, себя не щадили. Это можно отметить, как позитивный момент. Забей наша команда сербам в начале матча, неизвестно, как сложилась бы игра в итоге.