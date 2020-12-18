Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»

Экс-наставник «Спартака» поделился мнением о нынешнем главном тренере «красно-белых» , который недавно объявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Мы до конца не поняли, что за тренер Тедеско. Результата никакого в «Спартаке» не дал. Клуб требует побед в чемпионате, Кубке, попадание в Лигу чемпионов. Ничего этого не было. Наоборот, «Спартак» окружали постоянные скандалы, связанные с судейством, его поведением. Как о тренере ничего не могу о нём сказать. Непонятная фигура. Это не тот человек, который мог что-то дать «Спартаку» в ближайшем будущем. Тедеско больше шоумен, который развлекал публику. Постоянно находился в каком-то поиске своего футбола.

Ещё я не понял, для чего было говорить о своём уходе публично. Сейчас все будут обсуждать, как работать Тедеско дальше. Правильно, что он предупредил руководство, но зачем выносить на публику — мне непонятно. Думаю, руководителям клуба нужно уже сейчас договариваться, чтобы тренер покинул команду.

Считаю, что в России достаточно специалистов, способных возглавить «Спартак». Мне непонятно, зачем приглашать иностранцев, которые не проявили себя в родных странах. Мы равняемся на топовые чемпионаты, но они защищают свой рынок тренеров. Но не знаю, что решит руководство «Спартака». Может, пригласят топового иностранца.