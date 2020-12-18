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Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»

сегодня, 07:48

Экс-наставник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о нынешнем главном тренере «красно-белых» Доменико Тедеско, который недавно объявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Мы до конца не поняли, что за тренер Тедеско. Результата никакого в «Спартаке» не дал. Клуб требует побед в чемпионате, Кубке, попадание в Лигу чемпионов. Ничего этого не было. Наоборот, «Спартак» окружали постоянные скандалы, связанные с судейством, его поведением. Как о тренере ничего не могу о нём сказать. Непонятная фигура. Это не тот человек, который мог что-то дать «Спартаку» в ближайшем будущем. Тедеско больше шоумен, который развлекал публику. Постоянно находился в каком-то поиске своего футбола.

Ещё я не понял, для чего было говорить о своём уходе публично. Сейчас все будут обсуждать, как работать Тедеско дальше. Правильно, что он предупредил руководство, но зачем выносить на публику — мне непонятно. Думаю, руководителям клуба нужно уже сейчас договариваться, чтобы тренер покинул команду.

Считаю, что в России достаточно специалистов, способных возглавить «Спартак». Мне непонятно, зачем приглашать иностранцев, которые не проявили себя в родных странах. Мы равняемся на топовые чемпионаты, но они защищают свой рынок тренеров. Но не знаю, что решит руководство «Спартака». Может, пригласят топового иностранца.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:37
Где это ты нашёл в России нормальных тренеров, да ещё таких ,которые бы возглавили Спартак ? Во ,чувак даёт ! Видимо давно в России не был . Один отстой ,а не тренеры . Хоть бы одну фамилию нарисовал бы ,чтобы вместе посмеяться . А может нам в РПЛ ,как раз не хватает этих самых шоуменов ,которые заводили бы игроков на каждый матч ,а не на один ,как это сделал вчера " картофельный папа " в матче с Ростовом ? Карреру тоже считали клоуном и шоуменом ,если помните ? Итог- чемпионство ,и всё потому ,что мы играли так ,как вчера ЦСКА , но только в каждом матче ,а не в одном отдельно взятом !
Kill_admin
Kill_admin ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 10:41
Поэма о Тедески;
Тедеска был хороший клоун
Тедеска прыгал и скакал
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 10:32, ред.
Если поменять Тедеско на Ганчаренку, то ничего не изменится.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:56
В чем тедеска был хорош, так это в прыжках и истериках. Так что следующему персонажу на роли тренера будет непросто переплюнуть румына
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 09:32
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:27
    Тедеско уходит тренировать мастеров тройного прыжка - это вполне резонно.
    С футболом пришлось завязывать.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:27
    у нас то отечественных физруков целая плеяда,бегают как тараканы из клуба в клуб
    только толку нет
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 09:01
    Тедеско показал себя не с лучшей стороны, и как тренер и как человек.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 08:56
    вот клоун отыскался.
    про тебя и твой позор в управление командой все уж забыли
    а нет всплыло то что не тонет
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 08:44
    Дай тебя обнять мил человек, абсолютно согласен. Только говорил это всегда
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 08:42
    "...Правильно, что он предупредил руководство, но зачем выносить на публику — мне непонятно..."
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    На мой взгляд всё предельно ясно! Тедеско придал огласке своё решение, чтобы руководство СпаМа стало инициатором разрыва контракта и выплатило ему неустойку. Не хочет он оставаться в СпаМе, даже до окончания чемпионата. А его безучастное созерцание игры в Зените наглядное тому подтверждение.
    bashnat013
    bashnat013
    сегодня в 08:40
    Зато весело в клубе,с такими тренерками ,что бы и дальше веселье продолжалось следующий тренер должен быть Джамшут
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 08:38
    Куда уж ему до вас
    Legend 6
    Legend 6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 08:29
    Ну потому что переживает за результат. Это же не Семак с его окладом. С позором вылетели из ЛЧ, а его хвалят. Понятно что можно не истерить.
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 08:22
    Да хоть ты лысого Гвардиолу пригласи, будет бардакПри чём тут тренер, если Хведун тормоз.
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:18
    Интересно, а когда его брали о чем думали...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:10
    Что поделаешь Спартак такая команда.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 08:01
    Он больше на истеричку похож!
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 07:57
    Странно, первый комментарий в новости, 20 нет?
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 07:56
    Работать тренерам надо давать, тогда рез и будет
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 07:56
    Вот это действительно непонятно. На... нужны тренеры, которые ничего не добились у себя. Ну было второе место с Шальке, а на следующий год полный провал, а больше вообще ничего. И действительно, надо сейчас договариваться о его уходе, нет смысла его держать до конца сезона.
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