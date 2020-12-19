ГлавнаяНовости

Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»

сегодня, 01:33

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал выступление армейцев в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Московский клуб занял последнее место в группе с «Динамо» Загреб, «Вольфсбергом» и «Фейеноордом», набрав 3 очка в 6 матчах.

— Как вам вообще в Европе? Понравилось?

— Всё, кроме результата.

— А уровень? Россия — какая-то там предпоследняя страна в текущих рейтингах…

— Не согласен. Если внимательно посмотреть три домашних матча — мы всех переиграли. Статистика вся наша. Общее количество ударов — под 100!

— И ноль забитых.

— Потому что нефарт. Как говорят журналисты, удача была на чужой стороне. У наших ворот вообще ничего не создали! «Вольфсберг» вломил с 30 метров, мужик ударил — и попал. Дай ему сейчас 20 мячей — ни разу не получится. Так что нет, не согласен. По игре — точно не провалились. Ещё раз: все три домашних матча должны были выигрывать по делу, но не получилось. На такие случаи есть философская фраза, которая закрывает все вопросы: это футбол.

Дивеев также высказался о скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Все новости
Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы
Сегодня, 11:28 Комментарии0
Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»
Сегодня, 10:16 Комментарии8
Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»
Сегодня, 10:00 Комментарии24
Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»
Сегодня, 09:53 Комментарии13
Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку
Сегодня, 09:28 Комментарии2
Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»
Вчера, 23:50 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:16
А в чем не фарт? В том, что в створ нормально попасть не можете? Так это отсутствие мастерства.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:04
Результат на табло, а это все отговорки.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:31
ТТД отличные! Но лучше бы голы при плохой игре.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:40
клоунизм.
ему к Петросяну в передачу надо идти
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 09:32
Новое оправдание в случае поражения сборной: "Статистика вся наша".
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 09:10, ред.
Хорошая отмазка . Молодец , выкрутился!!! Сказал бы я ему как футболист футболисту - промолчу !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:44
у тебя проблемы из за отсутствия мозга))) лучше молчи и работай может чего и достигнешь)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:32
На отсутствие фарта можно списать одну, ну две игры, но когда шесть игр без побед - это системная недоработка в одном из компонентов игры, допустим, в завершающей стадии атаки. Да и чемпионате РПЛ целую серию из 4 игр не могли победить - тоже не фарт?
ДСА
ДСА
сегодня в 07:13
Смешно такое слушать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:23
Да ладно, хватит прибеднятся, Вы по игре точно в финале должны играть, да что уж там, Вам просто не было равных!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:53
Стыд и позор рассказывать про ЛЕ.
mangox13
mangox13
сегодня в 03:14
Мы всех переиграли но за тур потеоя шансы и в прошлом году всех переиграли с Лудогорцем и Ференцеварощем))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 02:51
Ну да 12 матчей не фартило, но в Гончаренко все верят, рекорд до 18 матчей надо обновить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:01
В футболе выигрывает тот кто больше забивает а остальное проза.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:49
Болельщики ждали результата, а не пустых слов.
alexgurzan
alexgurzan ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 01:41
Можно выиграть так:
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:39
Но не показал ничего.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100