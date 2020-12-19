Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»

Защитник ЦСКА прокомментировал выступление армейцев в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Московский клуб занял последнее место в группе с «Динамо» Загреб, «Вольфсбергом» и «Фейеноордом», набрав 3 очка в 6 матчах.

— Как вам вообще в Европе? Понравилось?

— Всё, кроме результата.

— А уровень? Россия — какая-то там предпоследняя страна в текущих рейтингах…

— Не согласен. Если внимательно посмотреть три домашних матча — мы всех переиграли. Статистика вся наша. Общее количество ударов — под 100!

— И ноль забитых.

— Потому что нефарт. Как говорят журналисты, удача была на чужой стороне. У наших ворот вообще ничего не создали! «Вольфсберг» вломил с 30 метров, мужик ударил — и попал. Дай ему сейчас 20 мячей — ни разу не получится. Так что нет, не согласен. По игре — точно не провалились. Ещё раз: все три домашних матча должны были выигрывать по делу, но не получилось. На такие случаи есть философская фраза, которая закрывает все вопросы: это футбол.