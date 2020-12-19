Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку

Капитан «Урала» подвел итоги уходящего года для клуба.

После 19-го тура «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ .

Не секрет, что для всех 2020 год был сложным. Если говорить о причинах — это пандемия коронавирусной инфекции. Могу сказать одно, что все были в равных условиях и оправданий быть не может. Но хотелось бы, естественно, выступить лучше. Если оценивать по пятибальной шкале, то твердую тройку можно поставить.

Хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пожелать, прежде всего, здоровья, потому что время сейчас такое, нелегкое. Все живем в ограничениях. Со своей стороны могу пообещать за команду, что мы хорошо подготовимся к весенней части чемпионата и будем добиваться положительного результата и радовать наших болельщиков. Еще раз всех с праздниками и всех благ!