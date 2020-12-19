ГлавнаяНовости

Кулаков оценил выступления «Урала» в этом году на тройку

сегодня, 09:28

Капитан «Урала» Денис Кулаков подвел итоги уходящего года для клуба.

После 19-го тура «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Не секрет, что для всех 2020 год был сложным. Если говорить о причинах — это пандемия коронавирусной инфекции. Могу сказать одно, что все были в равных условиях и оправданий быть не может. Но хотелось бы, естественно, выступить лучше. Если оценивать по пятибальной шкале, то твердую тройку можно поставить.

Хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пожелать, прежде всего, здоровья, потому что время сейчас такое, нелегкое. Все живем в ограничениях. Со своей стороны могу пообещать за команду, что мы хорошо подготовимся к весенней части чемпионата и будем добиваться положительного результата и радовать наших болельщиков. Еще раз всех с праздниками и всех благ!

Все новости
Массажист Кокорина не полетел с Александром на Мальдивы
Сегодня, 11:28 Комментарии0
Генич: «„Локомотив“ может исправить положение»
Сегодня, 10:16 Комментарии8
Генич — о Семаке: «В Лиге чемпионов „Зениту“ нужен другой специалист»
Сегодня, 10:00 Комментарии25
Генич: «Для „Спартака“ результаты не имеют принципиального значения»
Сегодня, 09:53 Комментарии13
Дивеев: «По игре ЦСКА точно не провалился в Лиге Европы. Просто нефарт»
Сегодня, 01:33 Комментарии17
Онугха: «„Тамбов“ хочет остаться в РПЛ. Надо доигрывать сезон до конца»
Вчера, 23:50 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 09:44
Урал полнейший троечник, на четверку он не потянет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:31
Все как обычно , звезд не хватают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100