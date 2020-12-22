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Быстров: «Скорее всего, команда устала от Тедеско»

сегодня, 07:04

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал невыразительную игру «красно-белых» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3), подчеркнув, что московской команде следует расстаться с главным тренером Доменико Тедеско.

Причина тут одна. Команда, скорее всего, устала от Тедеско. Все в последнее время только и говорят о том, что происходит вокруг «Спартака». Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, всё, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности. «Спартак» не может играть постоянно от обороны. Тем более так безвольно провалить дерби с ЦСКА и «Зенитом». Зато на пресс-конференциях тренер ведет себя активно, во время игр бегает и прыгает, а страдает только команда.

Федун — своеобразный человек. Тем более непонятно, кто там решает и кто — главный. В следующий раз нужно брать тренера с прицелом на то, чтобы какие-то традиции были у клуба и атакующий футбол. Даже при Каррере команда не все матчи играла от обороны. А действовала и первым номером. На мой взгляд, пора немецкому квартету тренеров отдохнуть.

Продержится ли Тедеско до конца сезона? Вопрос в том, захочет ли Федун ему платить. Тогда немец будет числиться, как в своё время в «Зените» Спаллетти, который приезжал просто, получал зарплату и отдыхал. Другое дело, если человек не хочет работать дальше, то ему лучше не ехать на сборы. Потому что это потерянное время и дорога в тупик.

Бердыев или Черчесов в состоянии сделать конкурентоспособную команду [в «Спартаке»].

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:24
Резервы закончились конец Спартаку.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
Многие устали от тебя Вова)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:16
Знал бы Вова, как болельщики устали от Быстрова!!!
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