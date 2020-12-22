Мостовой: «Наши футболисты скрываются за спинами легионеров»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что плохие результаты клубов РПЛ в еврокубках связаны с низким уровнем российских футболистов.
Многие считают, что падение уровня РПЛ связано с классом легионеров. А что они хотят, чтобы легионеры всё решали? Мы ведь о нашем чемпионате говорим, надо, чтобы наши футболисты что-то решали, а то наши скрываются за спинами Халка, Витселя и Вагнера Лава, а потом кричат, что они звёзды. Нет, давайте, вы тоже выходите. Уровень у нас слабый, потому что как раз наши футболисты не отвечают требованиям, которые с них нужно требовать. И не отвечают зарплатам, которые они получают. Отсюда у нас уровень низкий и показатели низкие. В этом году просто катастрофические показатели, побили все антирекорды.
Это не связано с легионерами, они как раз решают. Возьмите «Краснодар», не было легионеров. Когда они болели или были травмированы, клуб проигрывал 0:3 и 0:4. Как они восстановились, так они вышли хоть куда-то, наша единственная команда. Те, легионеры, которых мы берём, показывают уровень — в «Зените», ЦСКА и в других командах, где есть легионеры. Где их нет, там и проблемы. Главная проблема в том, что наши футболисты сильно переоценены. И это играет с ними злую шутку. Многие думают, что они звёзды, а они посредственные.
Недавно Мостовой также прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.