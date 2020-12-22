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Мостовой: «Наши футболисты скрываются за спинами легионеров»

сегодня, 04:28

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что плохие результаты клубов РПЛ в еврокубках связаны с низким уровнем российских футболистов.

Многие считают, что падение уровня РПЛ связано с классом легионеров. А что они хотят, чтобы легионеры всё решали? Мы ведь о нашем чемпионате говорим, надо, чтобы наши футболисты что-то решали, а то наши скрываются за спинами Халка, Витселя и Вагнера Лава, а потом кричат, что они звёзды. Нет, давайте, вы тоже выходите. Уровень у нас слабый, потому что как раз наши футболисты не отвечают требованиям, которые с них нужно требовать. И не отвечают зарплатам, которые они получают. Отсюда у нас уровень низкий и показатели низкие. В этом году просто катастрофические показатели, побили все антирекорды.

Это не связано с легионерами, они как раз решают. Возьмите «Краснодар», не было легионеров. Когда они болели или были травмированы, клуб проигрывал 0:3 и 0:4. Как они восстановились, так они вышли хоть куда-то, наша единственная команда. Те, легионеры, которых мы берём, показывают уровень — в «Зените», ЦСКА и в других командах, где есть легионеры. Где их нет, там и проблемы. Главная проблема в том, что наши футболисты сильно переоценены. И это играет с ними злую шутку. Многие думают, что они звёзды, а они посредственные.

Недавно Мостовой также прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:27
Халка, Витселя и Вагнера давно нет, за Малкомом, Ловреном и Венделом особо не попрячешься, Влашич в одиночку не вытаскивает. И легионеров - профи маловато и наших все устраивает. Отсюда и результаты. Пересматривай форму контрактов, меняйте лимит - создавайте атмосферу жесткой конкуренции, больше внимания и требований к футбольным школам - может что и получится. От футболистов, ходящих пешком полю, но не смотря на это имеющих дорогие квартиры и авто, а также отдых на Мальдивах - прогресса не ждите.
Aris
Aris
сегодня в 07:16
С этого и начинается позор!
beefs
beefs
сегодня в 07:06
Избаловали наших футболистов зарплата и лимит...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:23
Что правда то правда наши футболисты очень низкого уровня.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:34
Их это устраивает.
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