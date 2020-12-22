Мостовой: «Наши футболисты скрываются за спинами легионеров»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что плохие результаты клубов РПЛ в еврокубках связаны с низким уровнем российских футболистов.

Многие считают, что падение уровня РПЛ связано с классом легионеров. А что они хотят, чтобы легионеры всё решали? Мы ведь о нашем чемпионате говорим, надо, чтобы наши футболисты что-то решали, а то наши скрываются за спинами Халка, Витселя и Вагнера Лава, а потом кричат, что они звёзды. Нет, давайте, вы тоже выходите. Уровень у нас слабый, потому что как раз наши футболисты не отвечают требованиям, которые с них нужно требовать. И не отвечают зарплатам, которые они получают. Отсюда у нас уровень низкий и показатели низкие. В этом году просто катастрофические показатели, побили все антирекорды.