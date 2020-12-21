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Евменов: «„Зенит“ — это своеобразный Дарт Вейдер РПЛ»

сегодня, 22:05

Бывший шеф-скаут «Зенит» Антон Евменов рассказал о том, как принимаются решения в питерском клубе.

Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми — главным тренером, спортивном директором и генеральным директором. Это такая лодка с тремя вёслами. Да, вёсел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону.

Чем могу это объяснить? Да, в клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере. Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и всё». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нём должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:24
Дарт Вейдер для "Зенита" слишком пафосно, скорее Джабба Хатт местячкового разлива.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:17
Это правильный фильм. На "Золушку" Зенит явно не тянет!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:17
Не знаю, кто такой Дарт Вейдер, да и не хочу). Зато знаю Бабу-Ягу. Вот Зенит-это Баба-Яга. Много хочет, но не может. Потому-что без зубов.
Ахахахаха
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 22:12
В смысле громко сопит???
beefs
beefs
сегодня в 22:08
больше плохих персонажей наблюдается...
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