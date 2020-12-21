Бывший шеф-скаут «Зенит» Антон Евменов рассказал о том, как принимаются решения в питерском клубе.

Правда ли, что в российских клубах сложная иерархия? Вообще все ключевые решения принимаются тремя людьми — главным тренером, спортивном директором и генеральным директором. Это такая лодка с тремя вёслами. Да, вёсел неравное количество, но важно, чтобы они были синхронизированы. Был ли такой период в «Зените»? Пока я работал, такого не увидел, чтобы все работали в одну сторону.

Чем могу это объяснить? Да, в клубе слишком амбициозные люди, плюс исторически главному тренеру передается основная ответственность. Не припомню, чтобы в «Зените» решения принимались в системном характере. Сейчас у Семака нет глобальных полномочий, чтобы сказать: «Хочу, и всё». Все решается группой или кем-то из руководителей клуба.

В рамках чемпионата России «Зенит» называют империей зла, не вижу в этом ничего плохого. Чтобы фильм был хороший, в нём должен быть как хороший, так и плохой персонаж. «Зенит» — это своеобразный Дарт Вейдер