Орлов: «Джикия и Жиго — не лучшие защитники для „Спартака“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует искать новых центральных защитников.

Основная причина ухода Тедеско заключается в том, что тренер понял, что он будет не главной фигурой при собирании новой команды. А им нужна новая команда, потому что для «Спартака» Джикия и Жиго — это не самые лучшие центральные защитники. На это надо смотреть реально.