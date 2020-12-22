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Орлов: «Джикия и Жиго — не лучшие защитники для „Спартака“»

сегодня, 02:30

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует искать новых центральных защитников.

Основная причина ухода Тедеско заключается в том, что тренер понял, что он будет не главной фигурой при собирании новой команды. А им нужна новая команда, потому что для «Спартака» Джикия и Жиго — это не самые лучшие центральные защитники. На это надо смотреть реально.

Ранее Орлов отметил, что «Спартак» должен назначить нового тренера, после заявления Доменико Тедеско о том, что тот не будет продлевать контракт с московским клубом.

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Aris
Aris
сегодня в 07:13
Геня хочет их в Зенит??? Вот и начал хаить! Непорядочный.....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 06:53
Просто без жано пупсик поник, а жига не способен того заменить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:15
Опять вылезлО)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:11
Других, к сожалению, нету.
ABir
ABir
сегодня в 06:00
Пока это лучшие защитники Спартака
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:21
Гену Орлова опять понесло.
Loko57
Loko57
сегодня в 03:05
Лучше бы Орлов объяснил почему Семак говорит одно, а руководство другое.
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