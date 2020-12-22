Орлов: «Джикия и Жиго — не лучшие защитники для „Спартака“»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует искать новых центральных защитников.
Основная причина ухода Тедеско заключается в том, что тренер понял, что он будет не главной фигурой при собирании новой команды. А им нужна новая команда, потому что для «Спартака» Джикия и Жиго — это не самые лучшие центральные защитники. На это надо смотреть реально.
Ранее Орлов отметил, что «Спартак» должен назначить нового тренера, после заявления Доменико Тедеско о том, что тот не будет продлевать контракт с московским клубом.