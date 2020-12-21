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Аршавин — о «Зените»: «В Лиге чемпионов соперники более серьезные»

вчера, 23:03

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о результатах питерского клуба в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против «Спартака», то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не всё так просто выиграть. В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, «Зенит» не всегда был в полном составе. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это всё вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 00:57
Зениту ничего не поможет, карма такая! Имея огромные газовые деньги и такое фиаско!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:13
Все привыкли вполноги громить команды типа cпартака, а в еврокубках таких слабых команд нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:04
Чемпионат конечно не самый топовый для успешной игры в ЛЧ....спору нет...
Но с другой стороны и Зенит и ЦСКА брали еврокубки играя в том же чемпионате...
Профессионалы должны всегда оставаться профессионалами...
А если ты снижаешь требования к себе ввиду несложности чемпионата - то вопрос уже к твоему профессионализму....
Gahi
Gahi
сегодня в 00:03
Краснодар находился в более трудном положении в Л/Ч и с эпидемией и с травмами игроков и тем более сильным составом команд в группе, но это Краснодару не помешало продолжить играть в еврокубках.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:58
Для ЛЧ нужно усиление!
Cat01
Cat01
вчера в 23:35
Для успеха в Лиге нужны классные игроки
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:33
Единственным внятным объяснением является низкий уровень чемпионата России. Выйдя за пределы РПЛ "Зенит" становится поставщиком очков даже для крепких европейских середняков. Как говорится " среди овец молодец, а против молодца сам овца".
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26, ред.
Ага !Ну Рыжий)) В ЛЧ типа не повезло бедненьким!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:06
Все научились играть абсолютно.
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