М. Тихонов: «Черевченко с 1-го дня говорил, что мы можем обыгрывать любого»

Защитник «Химок» поделился мнением о том, за счёт чего подмосковная команда прибавила с назначением на пост главного тренера.

Я думаю, Игорь Геннадьевич добавил нам целостности в игре и атмосферы внутри команды. С первого дня он говорил, что мы умеем играть в футбол и можем добиваться побед. И не имеет значения, против кого мы играем. Он всё равно настаивал, что можем обыгрывать любого соперника.

Вначале у нас, конечно, не задался сезон. Очень рады, что смогли чуть-чуть улучшить ситуацию. Но на этом нельзя останавливаться. Как говорил нам Игорь Геннадьевич, мы можем и дальше побеждать. И надо это показывать в оставшихся матчах чемпионата.

Все спортсмены — люди амбициозные. Все хотят большего. Мы — не исключение. Если будет возможность выйти в еврокубки, почему бы и нет? У нас есть игры, которые остались. Цель: в каждой из них побеждать. И мы будем стараться это делать.