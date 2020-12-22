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М. Тихонов: «Черевченко с 1-го дня говорил, что мы можем обыгрывать любого»

сегодня, 01:12

Защитник «Химок» Михаил Тихонов поделился мнением о том, за счёт чего подмосковная команда прибавила с назначением Игоря Черевченко на пост главного тренера.

Я думаю, Игорь Геннадьевич добавил нам целостности в игре и атмосферы внутри команды. С первого дня он говорил, что мы умеем играть в футбол и можем добиваться побед. И не имеет значения, против кого мы играем. Он всё равно настаивал, что можем обыгрывать любого соперника.

Вначале у нас, конечно, не задался сезон. Очень рады, что смогли чуть-чуть улучшить ситуацию. Но на этом нельзя останавливаться. Как говорил нам Игорь Геннадьевич, мы можем и дальше побеждать. И надо это показывать в оставшихся матчах чемпионата.

Все спортсмены — люди амбициозные. Все хотят большего. Мы — не исключение. Если будет возможность выйти в еврокубки, почему бы и нет? У нас есть игры, которые остались. Цель: в каждой из них побеждать. И мы будем стараться это делать.

В минувшем туре РПЛ «Химки» одержали победу над «Локомотивом» (3:2).

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:04
Пока всё получается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:13
Химки прибавили сильно!!!
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