Аршавин: «Возможно, Гасперини сейчас освобождает место для Миранчука»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о том, почему российский полузащитник получает мало игрового времени в «Аталанте».

Я бы назвал это адаптацией к стране, к команде, к футболу. Я не думаю, что сейчас многое зависит от него. Тренер должен встроить его в игру команды, потому что «Аталанта» как раз славится своим командным футболом.

Мы знаем, что тренер знает качества Миранчука. Сейчас [у Гасперини] конфликт с одним из игроков [Алехандро Гомесом]. Возможно, он освобождает место для Алексея. За время в команде он уже успел забить голы. Думаю, это ему помогает психологически.