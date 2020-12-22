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Аршавин: «Возможно, Гасперини сейчас освобождает место для Миранчука»

сегодня, 01:53

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему российский полузащитник Алексей Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте».

Я бы назвал это адаптацией к стране, к команде, к футболу. Я не думаю, что сейчас многое зависит от него. Тренер должен встроить его в игру команды, потому что «Аталанта» как раз славится своим командным футболом.

Мы знаем, что тренер знает качества Миранчука. Сейчас [у Гасперини] конфликт с одним из игроков [Алехандро Гомесом]. Возможно, он освобождает место для Алексея. За время в команде он уже успел забить голы. Думаю, это ему помогает психологически.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:58
Лишь бы не сильно на него надеялись
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 02:30
В словах Аршавина есть резон
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:00
Хочется посмотреть за его игрой на постоянной основе!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:00
пока не доверяют
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