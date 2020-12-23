Штоффельсхаус: «За время работы в „Локо“ Геркус принимал мудрые решения»

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сегодня, 09:00

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поддержал экс-гендиректора клуба Илью Геркуса, который выиграл судебный процесс с москвичами. Клуб подал иск на сумму 144 миллиона рублей, которую хотели взыскать с Геркуса по результатам аудиторской проверки.

Я не сомневался, что все обернется победой Ильи. Я вообще не мог понять этих обвинений. Илья выиграл два титула. За время работы в «Локо» он принимал мудрые решения. Он заслуживает уважения, а не судебного иска.