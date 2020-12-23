Гинер: «Мне нравится, как играет ЦСКА при Ганчаренко»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о возможной отставке с поста главного тренера команды, а также высказался о работе белорусского специалиста.

Ганчаренко работает в ЦСКА . Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет.

Устраивает ли меня его работа? Меня вообще всё устраивает. Не знаю, откуда берутся слухи, что он уже уволен.

Мне нравится стиль игры команды при Ганчаренко. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

Почему ЦСКА в РПЛ и еврокубках — это две разные команды? Если бы я мог ответить, дал бы рекомендации Виктору Михайловичу и был бы, как Олег Романцев, во всех ипостасях — и президент, и тренер, и менеджер. Я на такие вопросы ответить не могу, потому что считаю себя болельщиком, а не футбольным специалистом.

Отработает ли Ганчаренко этот чемпионат до конца? Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов. На совете директоров этот вопрос не поднимался. Его ещё не было по окончании первой части сезона. Пока прошёл только промежуточный этап. Результат команды смотрится по итогам всего сезона.