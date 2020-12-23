ГлавнаяНовости

Гинер: «Мне нравится, как играет ЦСКА при Ганчаренко»

сегодня, 01:51

Владелец ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о возможной отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды, а также высказался о работе белорусского специалиста.

Ганчаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра — я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет.

Устраивает ли меня его работа? Меня вообще всё устраивает. Не знаю, откуда берутся слухи, что он уже уволен.

Мне нравится стиль игры команды при Ганчаренко. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол. Если бы одна команда только выигрывала, а все остальные проигрывали, футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», проигрывает «Манчестер Сити» и другие. И никто не обсуждает после неудачи мадридской команды, уволят ли Зидана. Они говорят, что в данном матче было неправильно, что не так сделали тренер или футболисты.

Почему ЦСКА в РПЛ и еврокубках — это две разные команды? Если бы я мог ответить, дал бы рекомендации Виктору Михайловичу и был бы, как Олег Романцев, во всех ипостасях — и президент, и тренер, и менеджер. Я на такие вопросы ответить не могу, потому что считаю себя болельщиком, а не футбольным специалистом.

Отработает ли Ганчаренко этот чемпионат до конца? Я не отвечу на этот вопрос, потому что для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов. На совете директоров этот вопрос не поднимался. Его ещё не было по окончании первой части сезона. Пока прошёл только промежуточный этап. Результат команды смотрится по итогам всего сезона.

Все новости
Гинер: «Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя»
Сегодня, 01:33 Комментарии3
Ловчев оценил возможный приход Карреры, Карпина или Бердыева в «Спартак»
Вчера, 22:25 Комментарии18
Глушаков — об увольнении Карреры: «Не вполне понимаю, при чём здесь я»
Вчера, 21:29 Комментарии8
Талалаев — о просьбе Черчесова: «Где найти место, чтобы доиграть 23-й тур»
Вчера, 20:21 Комментарии7
Сёмин заявил, что ему ещё не предлагали работу в руководстве «Локомотива»
Вчера, 19:21 Комментарии8
Прядкин — о переносе 23-го тура: «Лига предоставила две версии календаря»
Вчера, 16:19 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangox13
mangox13
сегодня в 02:20
Позорише от Гинера , под дуркак косит Как может нравиться бездарная игра с постоянными похорами. Сливает ЦСКА чтобы забрать клуб обратно себе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:11
Посмотрим , что решит совет директоров. Сезон армейцы начали неплохо, все сходились во мнении, что ЦСКА - самая играющая команда. Но реализация хромала достаточно сильно, один Чалов моментов столько загубил, что просто со счету можно сбиться. Все шло вполне неплохо и вдруг случился осенний провал , подчеркну, очередной осенний провал как по заказу. Игра полностью разладилась, начались проблемы и в ЧР, и в ЛЕ. Ганчаренко висел на волоске. И вдруг в последнем осеннем туре победа в гостях над Ростовом, хет-трик Чалова и уверенная победа. Как ее оценивать??? Как единичный всплеск или выход из кризиса??? Теперь только весна даст ответ. Но все же считаю , что Ганчаренко себя в ЦСКА изжил. Решение за советом директоров.
Ждемс.
Всем здоровья.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:52
Плохо играет. Бездарно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100