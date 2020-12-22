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Талалаев — о просьбе Черчесова: «Где найти место, чтобы доиграть 23-й тур»

вчера, 20:21

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал просьбу главного тренера сборной России Станислава Черчесова перенести матчи 23-го тура РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

Я с пониманием отнесся к просьбе переноса 23-го тура. Это только начало второй части сезона, и мы сами заинтересованы, чтобы не было такой плотности у игроков.

Сегодня проходило обучение на подтверждение лицензии PRO у большинства тренеров, и мы, как тренеры, понимаем, что для достижения максимальных результатов сборной и для здоровья наших игроков это нормальная просьба. Мы отнеслись к ней позитивно.

Другой вопрос — где найти место, чтобы доиграть этот тур. Но это нужно у руководства лиги и федерации спрашивать. А какое будет решение — обсудим с руководством.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:12
А может лучше Чабана перенести куда нибудь)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:01
Если не перенесут у нашего "гения" в рукаве будет еще одна отмазка .
ДСА
ДСА
вчера в 20:53
А надо ли вообще переносить?
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Ну вот и началось....думаю, что еще будут возмущения...
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:31
"Место встречи изменить нельзя."
Faustello
Faustello
вчера в 20:27
Можете вообще не играть, перенесите игры на 30 век, главное зарплату не переносить!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:25
У меня на даче можете доиграть!
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