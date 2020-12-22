Талалаев — о просьбе Черчесова: «Где найти место, чтобы доиграть 23-й тур»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал просьбу главного тренера сборной России перенести матчи 23-го тура РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

Я с пониманием отнесся к просьбе переноса 23-го тура. Это только начало второй части сезона, и мы сами заинтересованы, чтобы не было такой плотности у игроков.

Сегодня проходило обучение на подтверждение лицензии PRO у большинства тренеров, и мы, как тренеры, понимаем, что для достижения максимальных результатов сборной и для здоровья наших игроков это нормальная просьба. Мы отнеслись к ней позитивно.

Другой вопрос — где найти место, чтобы доиграть этот тур. Но это нужно у руководства лиги и федерации спрашивать. А какое будет решение — обсудим с руководством.