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Кирьяков: «Вендел и Малком ничего не показали. Считай, 60 млн ушли в песок»

сегодня, 05:24

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал главные разочарования первой части сезона РПЛ.

Из футболистов разочаровал Вендел. Брали его под Лигу чемпионов, но там не получилось. То же самое и с Малкомом. На них возлагались большие надежды, все рассчитывали, что с ними «Зенит» покажет себя на международной арене. Это логично, учитывая, что они стоят 20 и 40 миллионов. Но они ничего не показали, и считай, 60 миллионов ушли в песок.

Добавил бы в список и Гайча. Кокорин? Его не назвал бы главным разочарованием, в определённых обстоятельствах он мало играл. Я понимаю, когда выходит и не показывает свой уровень, а он потерял много игрового времени.

Команда-разочарование? «Локомотив», «Краснодар». Получается парадокс: внутри всё плохо, а на международной арене лучше, те же краснодарцы попали в евровесну.

Из тренеров разочаровал Николич, от команды ждали большего. Но мы видим, что «Локомотив» превратился в середняка нашего футбола. Уходить ему или нет? У вас журналистов чуть что — сразу уходить. Но мы видим, что творится в клубе, слух за слухом, ФК «Голливуд» сейчас больше не «Спартак», а «Локомотив».

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 06:46
Просто у нас очень сильный и конкурентоспособный чемпионат, что такие звёздные игроки ни чем не выделяются.
beefs
beefs
сегодня в 05:51
А что, это разве первый раз?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:48
Иностранцев брать под Лигу Чемпионов пустое дело.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:28
Да там больше ушло в песок
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