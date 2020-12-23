Кирьяков: «Вендел и Малком ничего не показали. Считай, 60 млн ушли в песок»

Экс-нападающий сборной России назвал главные разочарования первой части сезона РПЛ .

Из футболистов разочаровал Вендел. Брали его под Лигу чемпионов, но там не получилось. То же самое и с Малкомом. На них возлагались большие надежды, все рассчитывали, что с ними «Зенит» покажет себя на международной арене. Это логично, учитывая, что они стоят 20 и 40 миллионов. Но они ничего не показали, и считай, 60 миллионов ушли в песок.

Добавил бы в список и Гайча. Кокорин? Его не назвал бы главным разочарованием, в определённых обстоятельствах он мало играл. Я понимаю, когда выходит и не показывает свой уровень, а он потерял много игрового времени.

Команда-разочарование? «Локомотив», «Краснодар». Получается парадокс: внутри всё плохо, а на международной арене лучше, те же краснодарцы попали в евровесну.