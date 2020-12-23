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Гинер: «Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя»

сегодня, 01:33

Владелец ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал скандальное высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова о форварде армейцев Фёдоре Чалове.

— После ноябрьских игр сборной ЦСКА заочно вступил в дискуссию со Станиславом Черчесовым. Вы лично с ним не общались после этого?

— Нет. Не хочу общаться с ним на эту тему. Считаю, что руководитель — не важно, клуба, сборной или ещё чего-то — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт... Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был прекрасным спортсменом, вратарём сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков? Тем более Заболотный тоже наш игрок — он закончил нашу школу. Человек и в «Зенит» попал, и в «Сочи» играет, в сборную попал. Ну не вызывай его, раз он бездарный. Получается, ты прежде всего унижаешь себя. Мало того что оскорбляешь подчинённого, который ответить не может, так ещё и себя унижаешь: взял бездарного, потому что тот позолоченный. Я этого просто не понимаю.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:15
Правильно Леонорыч говорит. Сам пригласил футболистов типа бездарных, а потом всю вину на них свалил. Самоуверенный физрук и не более.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:47
Черчесов правду сказал. Гинер обиделся.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:37
Гинер унижает себя держа в клубе позорного тренера
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