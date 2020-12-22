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Глушаков — об увольнении Карреры: «Не вполне понимаю, при чём здесь я»

вчера, 21:29

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал отставку Массимо Карреры с должности главного тренера АЕКа.

Не следил за этими новостями, узнаю их от вас. Не вполне понимаю, при чём здесь я, и что я могу сказать по этому поводу. Уже всё сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе. У меня у самого всё отлично в «Химках», команда набрала неплохой ход, нужно хорошо поработать на сборах и достойно провести остаток сезона после перерыва.

Жду ли я возвращения Карреры в Россию? Не думаю об этом, у меня свои задачи в «Химках», в карьере, в жизни. Стараюсь концентрироваться на главном и не отвлекаться на что-то другое. В футболе постоянно что-то происходит, если на все обращать внимание и комментировать, на работу времени не останется.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:16
Там своя "ромашка" Цинтотас - Бакакис - Манталос - Ливайя..
mangox23
mangox23
вчера в 23:46
Глушак через твиттер тайно уволил тренеришку
311
311
вчера в 23:22
Какое дело банщику до футбола?)
Loko57
Loko57
вчера в 22:39
Что за журналисты, что за вопросы...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:15
"У меня все хорошо в "Химках", А Карреру из "АЕКа" поперли - подумал Глушаков и тень злорадной усмешки пробежала по его губам.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 21:53
Интересно, что мешает в интервью журналистам сказать типа "Я желаю ему успехов в его работе, уверен, что у него всё будет хорошо" или что-то такое)

Беды с башкой?

Типа это же ни на что не влияет, зато можно показаться людям адекватным человеком)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Фигня всё это,а вот "событие планетарного масштаба":

За бортом Исполкома РФС остались Гинер,владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент "Сочи" Борис Ротенберг.

По итогам голосования в исполком РФС войдут гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий и глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:39
Денис , мог бы просто промолчать.
Faustello
Faustello
вчера в 21:37, ред.
Вот сво даже в Греции карреру достал!!! Мстительный свингер!!
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