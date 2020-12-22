Глушаков — об увольнении Карреры: «Не вполне понимаю, при чём здесь я»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал отставку Массимо Карреры с должности главного тренера АЕКа.
Не следил за этими новостями, узнаю их от вас. Не вполне понимаю, при чём здесь я, и что я могу сказать по этому поводу. Уже всё сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе. У меня у самого всё отлично в «Химках», команда набрала неплохой ход, нужно хорошо поработать на сборах и достойно провести остаток сезона после перерыва.
Жду ли я возвращения Карреры в Россию? Не думаю об этом, у меня свои задачи в «Химках», в карьере, в жизни. Стараюсь концентрироваться на главном и не отвлекаться на что-то другое. В футболе постоянно что-то происходит, если на все обращать внимание и комментировать, на работу времени не останется.
За бортом Исполкома РФС остались Гинер,владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент "Сочи" Борис Ротенберг.
По итогам голосования в исполком РФС войдут гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий и глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев.
За бортом Исполкома РФС остались Гинер,владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент "Сочи" Борис Ротенберг.
По итогам голосования в исполком РФС войдут гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов, президент "Краснодара" Сергей Галицкий и глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев.