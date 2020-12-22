Ловчев оценил возможный приход Карреры, Карпина или Бердыева в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении , или на должность нового главного тренера московского клуба.

Раньше было понятно, какой тренер нужен «Спартаку». Обязательно должен был быть воспитанник клуба. Хотя, например, Бесков не был воспитанником красно-белых. Но он работал при Старостине, а Николай Петрович был основой «Спартака». В то время всегда было спартаковское начало. Сегодня, к сожалению, его нет. Как и нет спартаковского футбола, который любили.

Что касается тренеров, однажды уже всплывала фамилия Бердыева. Многие говорили, что оборонительный футбол будет далёк от того спартаковского, который хотят видеть болельщики. Это, конечно, совсем другой футбол. Но «Спартак» и сам уже не ориентируется на спартаковский футбол. Бердыев — специалист. Вопросов нет. Другое дело, у него хуже получается с атакой. Но оборона выше всяческих похвал. Мне рассказывали, как он работает с защитниками. И не так важно, кто будет играть в составе: Гранат или любой другой игрок, который в других командах не заиграл. Он с ними поработает так, что они очень прилично будут выглядеть. Если народ проголосовал за Бердыева, значит они не верят в спартаковский футбол. Фраза: «Результат всё определяет» — наверное, это самое главное. С другой стороны, Бердыев приходит со своей командой. И это пугает многих.

Карпин, который начинал в «Спартаке» и сегодняшний Карпин — две большие разницы. У него не получалось на старте тренерской карьеры, он поехал в Мальорку. Провалился в Испании, затем поехал в Армавир. Но сегодня это другой человек. За одно лето в «Ростове» сменился чуть ли не весь состав, а у него команда снова заиграла. Но у Карпина было плохое расставание со «Спартаком». Хотя, мне кажется, Федун хоть и натворил делов, но может закрыть глаза на то, что однажды сказал про «сбитого лётчика».

Каррера? Ну, не знаю. Ничего не могу конкретного сказать по нему.