ГлавнаяНовости

Ловчев оценил возможный приход Карреры, Карпина или Бердыева в «Спартак»

вчера, 22:25

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина, Массимо Карреры или Курбана Бердыева на должность нового главного тренера московского клуба.

Раньше было понятно, какой тренер нужен «Спартаку». Обязательно должен был быть воспитанник клуба. Хотя, например, Бесков не был воспитанником красно-белых. Но он работал при Старостине, а Николай Петрович был основой «Спартака». В то время всегда было спартаковское начало. Сегодня, к сожалению, его нет. Как и нет спартаковского футбола, который любили.

Что касается тренеров, однажды уже всплывала фамилия Бердыева. Многие говорили, что оборонительный футбол будет далёк от того спартаковского, который хотят видеть болельщики. Это, конечно, совсем другой футбол. Но «Спартак» и сам уже не ориентируется на спартаковский футбол. Бердыев — специалист. Вопросов нет. Другое дело, у него хуже получается с атакой. Но оборона выше всяческих похвал. Мне рассказывали, как он работает с защитниками. И не так важно, кто будет играть в составе: Гранат или любой другой игрок, который в других командах не заиграл. Он с ними поработает так, что они очень прилично будут выглядеть. Если народ проголосовал за Бердыева, значит они не верят в спартаковский футбол. Фраза: «Результат всё определяет» — наверное, это самое главное. С другой стороны, Бердыев приходит со своей командой. И это пугает многих.

Карпин, который начинал в «Спартаке» и сегодняшний Карпин — две большие разницы. У него не получалось на старте тренерской карьеры, он поехал в Мальорку. Провалился в Испании, затем поехал в Армавир. Но сегодня это другой человек. За одно лето в «Ростове» сменился чуть ли не весь состав, а у него команда снова заиграла. Но у Карпина было плохое расставание со «Спартаком». Хотя, мне кажется, Федун хоть и натворил делов, но может закрыть глаза на то, что однажды сказал про «сбитого лётчика».

Каррера? Ну, не знаю. Ничего не могу конкретного сказать по нему.

Все новости
Гинер: «Мне нравится, как играет ЦСКА при Ганчаренко»
Сегодня, 01:51 Комментарии3
Гинер: «Считаю, Черчесов, прежде всего, унизил сам себя»
Сегодня, 01:33 Комментарии3
Глушаков — об увольнении Карреры: «Не вполне понимаю, при чём здесь я»
Вчера, 21:29 Комментарии8
Талалаев — о просьбе Черчесова: «Где найти место, чтобы доиграть 23-й тур»
Вчера, 20:21 Комментарии7
Сёмин заявил, что ему ещё не предлагали работу в руководстве «Локомотива»
Вчера, 19:21 Комментарии8
Прядкин — о переносе 23-го тура: «Лига предоставила две версии календаря»
Вчера, 16:19 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Зря вообще убирали Карпина !!! Федун застрелил Спартак .
mortid
mortid ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:09
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Это не самое главное. У него давний и глубокий конфликт с Федуном, поэтому он не пойдет туда.
    mondial18
    mondial18 ответ Maksat Karanov (раскрыть)
    вчера в 23:41
    а че не финал ЛЧ ??) ахаха
    Аксинья
    Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:30
    И если Валера все-таки согласится, то его условием будет чтобы в Тарасовке не осталось ни одного негра...Ну не любит он их и всё))
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Причём здесь мовзалеи??????Причём здезь "мёртвые"????? Ты не видишь что они с футболом делают????????? Всех крутых тренеров сливают, тех кто МАРКУ Вашей страны держали
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:06
    Да хоть Бескова из мертвых подымай или даже Ленина из мавзолея возле околофедунских интриганах и тайнах тарасовского двора никто не сможет нормально футболам заниматься. Надо сначала порядок в структуре управления навести а потом толкового тренера звать.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 23:00
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    вчера в 22:53
    Дайте КББ Спартак, полуфинал ЛЧ обеспечен (минимум)👍
    BDA81
    BDA81
    вчера в 22:39
    ANATOLY KANDAUROV он ясно сказал,что РАНЬШЕ!!! было понятно )))И что его (спартаковского) нет футбола сейчас)))) Читаем внимательней!!!)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:36
    Федун в советах не нуждается.
    Ждемс. Чувствую , удивит всех Федун в очередной раз.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Блоссия (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Сейчас бы Валера подошел, но он гордый и обиженный на Федуна
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:32
    СВИНгеры опять зажигают, не могут спокойно жить, это походу клуп для гипернеспокойных психов)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:32
    Вся проблема Ловчева в том, что он не может понять, что так называемый спартаковский футбол давным давно закончился, канул в лету. Когда то восхищались бразильской системой 4-2-4.ю потом был тотальный голландский футбол Кройфа. потом футбол Лобановского, потом спартаковский футбол. Очнись седовласый. Есть футбол на уровне, а есть спартаковский. Хорошему футболу не нужно давать названия , он просто хороший. Как назвать футбол Клоппа, или Гвардиолы , или Зидана.? Отличный от спартаковского.
    shlomo
    shlomo ответ Блоссия (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Только одно НО...ни один из них не пойдет тренировать Спартак....чтобы быть уволенным через.....они тренеры, а не 8....
    drug01
    drug01
    вчера в 22:28
    Выбор большой но его.... Пока нет в списке!
    beefs
    beefs
    вчера в 22:27
    да Спартака уже нет, это только звук...
    Блоссия
    Блоссия
    вчера в 22:27
    Всех вместе нанять - один по обороне, другой по атаке, третий по мотивации)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100