Быстров: «Семак должен довести „Зенит“ до чемпионства в этом сезоне»

Бывший игрок «Зенита» поддержал наставника команды .

Для меня Семак — этот тот наставник, который смог сделать то, чего не получилось у предыдущих двух иностранных тренеров. Поэтому в чемпионате России у него нет проблем, а вот над Лигой чемпионов надо работать. Как-то смелее действовать на международной арене. Да, подходили стратегически, умно изучали соперника, пытались играть «вторым номером». Однако действовать от обороны тоже нужно уметь. Если Сергей Богданович в следующем сезоне удачно выступит в Лиге чемпионов, то сразу все разговоры прекратятся.

Команда идет на первом месте, нынешний главный тренер должен довести её до чемпионства. Зачем чего-то придумывать? Брать какого-то непонятного иностранца, вваливать кучу денег на покупки футболистов, затем по полцены их продавать? На мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится.