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Быстров: «Семак должен довести „Зенит“ до чемпионства в этом сезоне»

сегодня, 13:16

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поддержал наставника команды Сергея Семака.

Для меня Семак — этот тот наставник, который смог сделать то, чего не получилось у предыдущих двух иностранных тренеров. Поэтому в чемпионате России у него нет проблем, а вот над Лигой чемпионов надо работать. Как-то смелее действовать на международной арене. Да, подходили стратегически, умно изучали соперника, пытались играть «вторым номером». Однако действовать от обороны тоже нужно уметь. Если Сергей Богданович в следующем сезоне удачно выступит в Лиге чемпионов, то сразу все разговоры прекратятся.

Команда идет на первом месте, нынешний главный тренер должен довести её до чемпионства. Зачем чего-то придумывать? Брать какого-то непонятного иностранца, вваливать кучу денег на покупки футболистов, затем по полцены их продавать? На мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится.

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Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 16:12
Это нетрудно, когда основные соперники меньше трех от Зенита не получают.
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 14:03
по трубе пошел...
Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:01
Давайте отрежем Симакину ногу
Не надо Володька, нашел я дорогу!
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
...куда ты ведешь нас, Сусанин герой?)...
Семак: Идите вы на***...я сам здесь впервой...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:48
Семак не сможет, судьи помогут....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:48
И сразу уйти.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:45
Семак, это Володька!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:44
главное чтобы Спартак оказался не выше седьмого
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Скоро все узнаем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:23
А может Гончар сподобится?!
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