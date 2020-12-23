Штоффельсхаус: «Верю, что у Шварца получится в России»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о будущем на посту главного тренера «Динамо».

Верю, что у Шварца получится в России. И это было видно уже по первым матчам: у команды появился четкий план в каждой игре. В «Майнце» было точно так же! Шварц возглавлял небольшой клуб, но был там очень хорош.