Штоффельсхаус: «Верю, что у Шварца получится в России»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о будущем Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».
Верю, что у Шварца получится в России. И это было видно уже по первым матчам: у команды появился четкий план в каждой игре. В «Майнце» было точно так же! Шварц возглавлял небольшой клуб, но был там очень хорош.
Ранее Эрик Штоффельсхаус поддержал экс-гендиректора «Локомотива» Илью Геркуса.
Пока Динамо очень нестабильно играет.
Пока Динамо очень нестабильно играет.