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Штоффельсхаус: «Верю, что у Шварца получится в России»

сегодня, 09:34

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о будущем Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».

Верю, что у Шварца получится в России. И это было видно уже по первым матчам: у команды появился четкий план в каждой игре. В «Майнце» было точно так же! Шварц возглавлял небольшой клуб, но был там очень хорош.

Ранее Эрик Штоффельсхаус поддержал экс-гендиректора «Локомотива» Илью Геркуса.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:29
Верю , не верю - ромашка какая то. Время рассудит.
Пока Динамо очень нестабильно играет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:19
Хочет потом в Европу отправиться успешным тренером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:10
Черные (Шварц- черный в переводе) плохо приживаются в России...
beefs
beefs
сегодня в 09:53
поживем увидим, пока средненько..
ОПС
ОПС
сегодня в 09:39
Мы тоже верим в это.
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