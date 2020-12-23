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Кухарчук: «На тренировках появился юмор после прихода Черевченко»

сегодня, 10:39

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера Игоря Черевченко.

Во-первых, пришли новые футболисты. Во-вторых, немного изменилась схема и тактика. В-третьих, требования к игрокам стали другими. Каждый на поле знает, что он делает. В-четвёртых, мы раскрепостились. Каждый из нас благодаря общению с новым тренерским штабом поверил в то, что он не хуже, а в чём-то даже лучше своих соперников. Ушли скованность и мандраж. Любому футболисту важно, чтобы тренер верил лично в него. До игры и в перерыве матча тренерский штаб находит нужные слова. В-пятых, на тренировках появился юмор. Причём позитив исходит не только от Игоря Геннадьевича, а от всего тренерского штаба. Все шутки уместные и своевременные, что позволяет сохранять позитивное настроение.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:38
Вот и пошли победы!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:32
посмотрим на ваш аншлаг после перерыва)))) думаю посмеёмся)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:25
Да уж...Витя до сих пор икает,а Тедеска аж домой сразу намылился.ВЕСЕЛО!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:42
Хорошо когда юморят
Gahi
Gahi
сегодня в 10:42
Главное чтобы не останавливаться на достигнутом.
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