Кухарчук: «На тренировках появился юмор после прихода Черевченко»

Полузащитник «Химок» рассказал об изменениях в клубе после прихода нового главного тренера .

Во-первых, пришли новые футболисты. Во-вторых, немного изменилась схема и тактика. В-третьих, требования к игрокам стали другими. Каждый на поле знает, что он делает. В-четвёртых, мы раскрепостились. Каждый из нас благодаря общению с новым тренерским штабом поверил в то, что он не хуже, а в чём-то даже лучше своих соперников. Ушли скованность и мандраж. Любому футболисту важно, чтобы тренер верил лично в него. До игры и в перерыве матча тренерский штаб находит нужные слова. В-пятых, на тренировках появился юмор. Причём позитив исходит не только от Игоря Геннадьевича, а от всего тренерского штаба. Все шутки уместные и своевременные, что позволяет сохранять позитивное настроение.