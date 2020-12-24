Моуриньо раскритиковал Алли после игры со «Сток Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» после победы над «Сток Сити» (3:1) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги подверг критике игру полузащитника «шпор» .

Для меня футболист, который выходит на эту позицию, должен быть связующим звеном и создавать моменты, а не проблемы своей собственной команде. Они поймали нас на контратаке, так что да, я был зол.

Мы хорошо провели первый тайм. У них не было мяча, они один раз пробили по воротам и подали один угловой. Но вместо того, чтобы убить интригу, мы убиваем самих себя.