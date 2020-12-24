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Моуриньо раскритиковал Алли после игры со «Сток Сити»

сегодня, 07:39
Сток СитиЛоготип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)1 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Сток Сити» (3:1) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги подверг критике игру полузащитника «шпор» Деле Алли.

Для меня футболист, который выходит на эту позицию, должен быть связующим звеном и создавать моменты, а не проблемы своей собственной команде. Они поймали нас на контратаке, так что да, я был зол.

Мы хорошо провели первый тайм. У них не было мяча, они один раз пробили по воротам и подали один угловой. Но вместо того, чтобы убить интригу, мы убиваем самих себя.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
Работа у него такая...
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