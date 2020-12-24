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Анчелотти: «„Эвертон“ был близок к серии пенальти»

сегодня, 05:26
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка Лиги.

Мы расстроены, потому что для нас это был важный турнир. В то же время у нас нет сожалений, потому что команда хорошо выступила.

Стартовые минуты были тяжёлыми, но через 20 минут с точки зрения оборонительной игры мы всё контролировали. Во втором тайме мы не давали им возможностей забить, несмотря на то, что это очень сильный соперник. Мы здорово оборонялись до конца встречи и были близки к серии пенальти. В любом случае, никаких сожалений нет. Абсолютно.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:52
Рад, что освободились от лишнего турнира...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:31
Что было БЫ мы не знаем, а результат на табло.
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