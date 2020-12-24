Тухель: «ПСЖ знает причины, по которым идёт на третьем месте»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после победы над «Страсбуром» (4:0) в матче 17-го тура Лиги 1.

ПСЖ показал отличную игру, и это после очень непростой первой части сезона. Я очень рад сегодня, потому что мы заслужили эту победу.

Из-за травм у нас опять отсутствует множество игроков, но мы показали очень серьёзную и дисциплинированную игру. Большой комплимент команде.

Наша позиция в таблице (Прим. — третье место) такая, какая есть. Но мы понимаем, почему мы здесь. Было бы хуже, если бы мы не знали причин.

Я очень рад, потому что в последних двух матчах команда показала, что может играть хорошо.