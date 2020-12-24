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Тухель: «ПСЖ знает причины, по которым идёт на третьем месте»

сегодня, 06:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Страсбуром» (4:0) в матче 17-го тура Лиги 1.

ПСЖ показал отличную игру, и это после очень непростой первой части сезона. Я очень рад сегодня, потому что мы заслужили эту победу.

Из-за травм у нас опять отсутствует множество игроков, но мы показали очень серьёзную и дисциплинированную игру. Большой комплимент команде.

Наша позиция в таблице (Прим. — третье место) такая, какая есть. Но мы понимаем, почему мы здесь. Было бы хуже, если бы мы не знали причин.

Я очень рад, потому что в последних двух матчах команда показала, что может играть хорошо.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:21
Своё ещё возьмут!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:21
Пока сезон выглядит провальным.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:17
Главное чтбы вовремя их устранить.
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